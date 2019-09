“Me preparo para volver a correr, ese es mi sueño”

Juan C. Toro / La Paz

El Volcán no está apagado. Óscar Soliz todavía está en actividad y planea hacer erupción en 2021, cuando retorne a las rutas del ciclismo luego de cumplir una sanción de cuatro años por dopaje.

El deportista nacido en Villazón prefiere no hablar del castigo impuesto por la Unión Ciclista Internacional (UCI) a mediados de 2017. Acepta que fue un error y que está pagando las consecuencias, incluso debe abonar un monto de dinero para volver a las rutas. Soliz dio positivo en la Vuelta a Colombia de 2017. Al boliviano y siete colombianos se les encontró en las muestras de sangre CERA, un EPO de tercera generación, por lo que fueron suspendidos de inmediato.

“Trato de que los ciclistas no cometan los mismos errores que yo. Quiero volver a competir y darle alegrías al país”, dijo.

¿Desde cuándo no compite en el ciclismo?

Desde mediados de 2017 no estamos compitiendo, pero seguimos entrenando y nos estamos preparando porque quiero volver a correr, ese es mi sueño, es mi objetivo. Hay una persona que me apoyó mucho para que yo siga en el deporte y siga entrenando, por ello es que seguimos montando.

No hemos engordado, seguimos trabajando, de pronto tenemos un kilo demás o dos.

¿Quién es esa persona que lo impulsa para seguir adelante?

Hay una persona que me apoyó y que me apoya. También el señor Guido Alarcón que está en Villazón, por mis hijos y toda la afición del ciclismo en el país, que me dio mucho apoyo a lo largo de nuestro país y quiero darles alguna alegría.

¿Por qué dejó la actividad?

Para mí es un poquito complicado recordar lo que pasó en esa oportunidad, porque atravesar por esos momentos fue muy complicado. Cuando me informaron de mi caso yo estaba en preparación para los Juegos Bolivarianos, para ir a representar al país. Fue duro, nunca pensé que me iba a pasar eso y como hombre tenemos que asumir lo que sucedió y las consecuencias. Lo hicimos, estamos cumpliendo con lo que dice la ley del ciclista, estoy cumpliendo con el castigo y me falta poco para volver.

¿Cuánto fue la multa y cuándo cumple su sanción?

Hubo una multa, pero no quiero hablar del monto. La sanción es de cuatro años y en 2021 estaré de retorno, el objetivo es volver a competir.

Hasta esa fecha lucharé y sobreviviré como sea para seguir en el ciclismo, la idea es que quiero competir por cuatro o cinco años y retirarme, como se dice, por la puerta grande.

Gilbert Zurita, Óscar Soliz y Bacilio Ramos en una competencia en el país.

Foto: FB Óscar Soliz

¿A qué edad retornaría a las rutas?

Para cuando cumpla con mi sanción estaré con 35 años.

¿Tiene planificado cómo y dónde será su retorno a las rutas?

Estamos en eso. Para el año esperamos correr algunos desafíos, porque es bien sabido que el nivel del ciclismo en Bolivia es bajo, por eso la idea es volver a Colombia o ir a alguna escuadra en el exterior.

¿Habló con alguien en Colombia para retornar?

Tuvimos contactos con algunas personas, con los dueños de dos o tres equipos para que podamos retornar, para que nos abran las puertas. Mi objetivo es ése, correr ya sea en Colombia u otro país.

Pero creo que vamos a comenzar en Bolivia con algunas carreras, vamos a organizar un evento en Villazón, será con el apoyo del municipio cuando termine el castigo, esa es la idea.

¿Cuánto tiempo le dedica a sus entrenamientos?

Desde mediados de 2017 estamos realizando labores de caminata, gimnasio y también sesiones de bicicleta, una hora o dos horas por día y cuando hay más tiempo hasta cuatro horas, como los días domingo, es algo que me gusta, por ello considero que esta actividad no la voy a dejar nunca.

¿Con quiénes se entrena?

Con algunos ciclistas acá en Tarija, nos acompañamos para los entrenamientos, pero no trabajo con ninguno de élite.

Mi trabajo es de mantenimiento todavía, no estamos en un nivel competitivo. Creo que estamos en un 30% o 40%.

¿Cómo le va con la escuela?

En Villazón tengo la escuela, pero en Tarija entreno a tres deportistas que son de la categoría sub-23, lo que quiero es transmitir los conocimientos que adquirí en el tiempo que estuve en Colombia, enseñar como se tiene que preparar un pedalista para una prueba importante.

Un detalle importante que también tienen que aprender los ciclistas del país es el tema de la alimentación y el descanso que tienen que tener, no cometer los errores que yo cometí.

Tengo un equipo que se llama bike fit, ayuda a hacer las pruebas de esfuerzo y corregir la bicicleta.

¿Cuántos de los ciclistas que entrena están en condiciones de salir al exterior?

Creo que Ariel Moyata, un chico de 17 años de edad, Delfín Copa y Eddy Moyata tienen grandes condiciones y la idea es que el siguiente año alguno de ellos pueda salir al exterior y comenzar a competir en su respectiva categoría.

¿Tiene los contactos necesarios para llevarlos a Colombia?

Sí. En Colombia tengo mucha gente que me conoce y sé que puedo ayudarles para que lleguen a un equipo internacional. El objetivo para 2020 es meter a un chico a un equipo sub-23 de Colombia, ojalá lo podamos concretar.

Estamos para apoyar a nuestros ciclistas y hacer que hagan realidad sus sueños.

El pedalista nacional en el clásico RCN de Colombia en la gestión 2013.

Foto: Archivo digital

¿Es posible hacer que alguno de ellos llegue a Europa?

Sí, por qué no. Mi sueño es tener un equipo continental propio y competir en pruebas en el exterior, con un buen nivel y bien organizado como los equipos que integré en Colombia.

Ahora que estoy atravesando malos momentos seguimos apoyando al deporte, buscando patrocinio para hacer la ropa de los ciclistas.

¿Ya habló con alguien sobre el proyecto de conformar un equipo continental?

No hablé con nadie, seguramente a mediados de 2020 vamos a comenzar a hablar de ese proyecto.

¿Entre sus ciclistas tiene escarabajos, velocistas?

Tenemos todo terreno. Eddy Moyata es un buen escalador y Ariel que es un buen cronista, anda bien en el plano.

¿Cómo ve el ciclismo en el país en la actualidad?

Lo que tenemos que hacer es trabajar y pedir a la empresa privada que nos pueda respaldar para salir adelante. Sé que cuando terminó la Vuelta a Bolivia el nivel del ciclismo cayó, pero hay gente que puede organizar un evento similar y esperemos que lo puedan hacer.

¿Se animaría a organizar una prueba como la que organizaba el Grupo Fides?

Por qué no. Primero quiero cumplir mi sueño que es volver a competir y darle una alegría a Bolivia y luego cuando me retire del ciclismo intentar organizar y sobre todo apoyar a los deportistas que vienen por atrás.

¿Qué logros consiguió en Colombia?

No recuerdo cuantos títulos conseguí allá, pero sí gané muchas etapas y varias competencias.

Integré equipos importantes como Coordinadora Ebsas, EBSAS, luego estuve con Movistar cerca de siete años.

En el país mi primer equipo fue Pollito Rico de Cochabamba, luego Uko de Santa Cruz, Villazón, Casa de Cambios Indira, Chapare Expotar, Pío Rico en algunas carreras. A nivel de selecciones siempre representando a Potosí.

¿Hay fuerza todavía?

Hay mucha fuerza, por eso queremos volver y cumplir mis sueños para retirarme por la puerta grande.

¿Qué significa eso para usted?

Mi objetivo es irme luchando por el título de la Vuelta a Colombia, eso es lo que más quiero. De pronto algún premio o medalla para Bolivia en unos Juegos.

¿Cómo están sus hijos, les gusta el ciclismo?

A mis hijos no quiero presionarles para que estén en la bicicleta, ellos tienen que disfrutar con el deporte por lo menos hasta los 14 años, de ahí en adelante se puede presionar para que vayan adelante.

Ellos tienen que crecer practicando todos los deportes, esa es la idea, luego veremos si les gusta el ciclismo.

¿A qué se dedica además de entrenar a otros deportistas?

Ahora me dedico a trabajar, es un poco complicado. Me dediqué al 100% al ciclismo, no estudié, por eso tuve que dedicarme a los negocios para sostenerme.

Fuente: https://www.paginasiete.bo