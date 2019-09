Médicos radicalizan y anuncian instalación de huelgas en más departamentos de Bolivia

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, anunció este lunes que los médicos del resto del país se sumarán a las huelgas de hambre que se desarrollan en La Paz, y apuntó a la Ministra de Salud, Gabriela Montaño, como la responsable del conflicto.

“Nosotros estamos masificando en las huelgas, ya ha entrado Cochabamba, en la tarde entra Oruro y Tarija, también va a entrar Santa Cruz en lo que es la huelga de hambre. Está Fesimra (Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines) de la Caja Nacional de Salud, acá en La Paz, y por lo tanto creemos que esto se irá masificando, y la única que está perjudicando al Sistema de Salud es la Ministra de Salud”, dijo Larrea.

El presidente del Colegio Médico de La Paz explicó que su sector pudo constatar que tres de cuatro puntos de la propuesta, que hizo llegar el Ministerio de Salud a los galenos el viernes 19 en Cochabamba, habían sido modificados sin respetar lo acordado en las mesas de diálogo que tuvieron ambos sectores.

“Hemos podido verificar tanto en el punto dos, como en el punto tres y cuatro, que el espíritu de todas las charlas no han sido respetadas. La Ministra ha interpretado a su modo todas las reuniones que se han tenido con ella en relación a estos puntos”, señalo Larrea.

Tras 37 días de paro en salud, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, afirmó que pedirá al Gobierno que se aseguren los servicios de forma ininterrumpida para toda la población y calificó el paro como un “acto criminal”, porque considera que se estaría afectando la vida y la integridad de la población en general.

“Es importante que se asuman medidas administrativas porque consideramos que no se puede seguir ahondando un diálogo con demandas no razonables (…) no pueden estar por encima de la vida, reitero la salud, la integridad de la población en general. Es un acto de violación a derechos humanos”, señaló la Defensora del Pueblo.

En tanto Larrea ratificó que las medidas adoptadas serían en defensa de su sector y no descartó que a posterior se radicalicen las mismas.

“Nosotros estamos defendiendo al sector de profesionales (médicos) de este país, por lo tanto esperemos que esto se solucione en este fin de semana, caso contrario pues lastimosamente se van a radicalizar todo lo que son medidas, siempre en el marco de la sentencia constitucional”, concluyó el galeno.

Página Siete Digital / La Paz