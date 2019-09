Mesa “sacrifica” a Valdivia

En diálogo con Amalia Pando en la edición de hoy de “Cabildeo”, el ex presidente Carlos Mesa volvió a negarse a contestar sobre el cobro millonario que habría hecho en el 2002 para ser candidato a la vicepresidencia. Dijo que no hablará aunque su jefa de campaña sea detenida por legitimación de ganancias ilícitas.

Amalia Pando: ¿Cuándo vas a aclarar el tema de PAT?

Carlos Mesa: Cuando deje de ser una guerra sucia.

Amalia Pando: ¿Tienes las respuestas? No me las des, ¿pero las tienes?

Carlos Mesa: No lo voy a tocar.

Amalia Pando: ¿Así tu jefa de campaña vaya arrestada? Han pedido arresto domiciliario.

Carlos Mesa: Así vaya.

Más adelante, el ex mandatario señaló que “de haber sido un hecho irregular prescribió hace 16 años”.

Entre otros temas abordados, Mesa también indicó que no se puede dar el 11% de regalías mineras pedido por Potosí.

