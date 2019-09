‘Mi falta de visión no me impide jugar’

Delantero. Hizo las pruebas en Blooming pero por temas económicos no continuó. Tiene un problema en el ojo derecho.







Hizo las pruebas en Blooming y fue escogido entre 500 jóvenes, cuando tenía que dejar su documentos bajó la cabeza y dio un paso atrás, pues el dinero para transportase de Montero a Santa Cruz fue el factor que influyó en su decisión. Sin embargo, sus buenas condiciones con el balón le dieron una oportunidad en los colores de su pasión. Wilmer Rojas Acuña es delantero de Guabirá, y el pasado viernes debutó en el fútbol profesional gracias a Victor Hugo «Copito» Andrada. Lo especial, es que Wilmer tiene nula la visión del ojo derecho, pero este problema no impide perseguir su sueño.

P. ¿Cómo te sentís luego de debutar en primera?

W.A: Me siento muy bien y con ganas de seguir trabajando para salir de este momento que vive el club. Aparte de ser jugador yo me siento hincha y no quisiera estar pasando por esto con Guabirá, me duele mucho.

P. ¿Cómo se da tu llegada a Guabirá?

W.A: Yo hice las pruebas en Blooming el 2017. El profesor Castor Suárez me escogió entre los ocho de 500 jugadores que fueron a probarse. Cuando me pideron mis papeles decidí no entregarlos porque no me iba alcanzar para mis pasajes, entonces vine a Guabirá, y de las inferiores me subieron al primer plantel hace tres semanas y media. Esto también gracias al apoyo de mis padres (José Osvaldo Rojas y Candelaria Acuña).

P. Escuchamos que tenés problemas con la vista, ¿Qué ocurrió?

W.A: No tengo visión en el ojo derecho. A los 8 años sufrí una caída y fue empeorando. Ya fui al oculista varias veces y solo me recomienda que me cuide. Pero esto no impide que siga en el fútbol.

P. ¿Cuál es tu objetivo con Guabirá?

W.A: Primero quiero ganarme un puesto y consolidarme, y como todo jugador deseo llegar a la selección boliviana, pero hay que ir paso a paso. Lo que más deseo es que pronto Guabirá salga de esta mala racha, y para eso tenemos que trabajar el doble, jugar los partidos como si fueran una final.

P. ¿A qué jugadores admiras?

W.A: En Bolivia a Marcelo Martins, porque yo soy delantero. A nivel internacional sin duda que Lionel Messi.

17 Años

Es la edad de Wilmer Rojas, que cumplirá 18 el 12 de diciembre.

Luis Carlos Lijerón N. llijeron@eldia.com.bo Fuente: eldia.com.bo