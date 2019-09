Millares: “Hay más audios y pruebas de cuoteo y venta de cargos»

La Paz.- La diputada nacional, Lourdes Millares, manifestó que Omar Michel no pudo actuar solo en el cuoteo y venta de cargos en el Poder Judicial, ya que necesitaba de los votos de Gonzalo Alcón y Dolka Gómez, para consolidar sus compromisos. Millares dio a conocer que presentará este lunes una denuncia contra los consejeros de la Magistratura, Gonzalo Alcón y Dolka Gómez por el presunto delito de nombramientos ilegales.

La Asambleísta advirtió que existen más audios y pruebas contra Omar Michel, se tiene nombres, apellidos, teléfonos y montos que recibían cobradores de Michel. Millares, denuncia que Dolka Gómez, Gonzalo Alcón y Omar Michel se distribuyeron los cargos y pegas en diferentes regiones del país, a Michel le tocó Tarija y Chuquisaca.

La diputada manifiesta que la corrupción ha hecho metástasis en el Poder Judicial y les advierte que no pierdan su tiempo, no busquen intermediarios, no busquen gente que hable con nosotros para que no hagamos nada, vamos a seguir haciendo las denuncias contra los malos administradores de justicia.

La diputada denuncia que Gonzalo Alcón, calificó a su hermano para que sea juez de sentencia en el alto, de acuerdo a lo último expuesto Michel habría desistido de su intención de presentar su renuncia como Consejero de la Magistratura ya que solicitó se realice una pericia al polémico audio de la supuesta llamada a la juez de Tarija, Minerva Tárraga.

Fuente: Detrás de la Verdad

