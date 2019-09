Ministro Arce afirma que política y éticamente presuntos delitos de Mesa no prescriben

“Puede estar prescrita la acción, puede haber elementos de prescripción, no lo sé, eso no lo he analizado, pero políticamente eso no va a prescribir, éticamente eso jamás va a prescribir”, señaló la autoridad en entrevista con el canal estatal.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, afirmó este domingo que los presuntos delitos que habría cometido el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, en 2002, con la supuesta venta de su candidatura para ser vicepresidente por el partido MNR, podrían haber prescrito con el tiempo, pero eso no ocurre en el plano político y ético. “Puede estar prescrita la acción, puede haber elementos de prescripción, no lo sé, eso no lo he analizado, pero políticamente eso no va a prescribir, éticamente eso jamás va a prescribir”, señaló la autoridad en entrevista con el canal estatal. Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook Arce indicó que legal y jurídicamente hay una gran responsabilidad en Mesa de informarle al país y decirle qué es lo que ha pasado con ese tema, y ya no señalar de que se trata de una “guerra sucia. Fuente: https://www.paginasiete.bo