Monica Bellucci cumple 55 años sin miedo al paso del tiempo

La actriz Monica Belluci. GTRES

La actriz icono de elegancia, sensualidad y estilo italianos rompe los moldes que estigmatizan la edad en la mujer

Monica Bellucci, un icono de elegancia, sensualidad y estilo italianos, además de un referente en el mundo de la moda y de la interpretación, cumple 55 años este lunes sin parar de trabajar y rompiendo los moldes que estigmatizan a la mujer de más de 50 años. “Después de los 50, una mujer todavía puede divertirse mucho”, declaró la actriz en una entrevista con el diario La Repubblica hace un par de años y lo sigue manteniendo.

Hace un mes presentó en el Festival de Cine de Venecia el nuevo montaje, en orden cronológico y convencional de la controvertida película Irreversible, de Gaspar Noé, que se proyectó por primera vez en 2002 y en la que comparte cartel con su exmarido, el francés Vincent Cassel, con quien coincidió en el nuevo estreno. Hace un año se subió de nuevo a la pasarela, algo que no hacía desde 1992, para abrir el desfile de presentación de la colección de primavera-verano de esta pasada temporada de Dolce & Gabbana, de quien la actriz es musa histórica. Aunque desde sus orígenes se la ha considerado un símbolo sexual y a lo largo de su carrera ha explotado esa faceta en múltiples ocasiones, siempre ha tratado de anteponer su talento a su belleza y de desterrar tópicos. “Tengo casi 53 años y sigo trabajando, así que no creo que se trate solo de belleza”, decía la actriz a este periódico durante su visita en septiembre de 2017 al Festival de Cine de San Sebastián . “La belleza puede ayudar, pero la verdadera belleza es un estado mental. Si no eres hermosa por dentro, es difícil estarlo por fuera”, añadía.

La intérprete de Dracula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola; Malèna de Giuseppe Tornatore, de Matrix Reloaded y Matrix Revolutions, nunca ha tenido problemas con la edad y afronta el paso del tiempo con entusiasmo y filosofía. “No sé si he alcanzado la sabiduría. Tal vez no me interesa. Pero estoy contenta de estar todavía viva. Envejecer es el único modo de tener una vida larga. El paso del tiempo no me molesta, si tengo salud. Miras tu cuerpo que va cambiando y piensas que es algo decadente pero por dentro eres igual, sientes las emociones como antes”, declaró en una entrevista con la revista Marie Claire el año pasado.

Bellucci, que pisó por primera vez una pasarela con 16 años y que fue la primera italiana en ser madrina del Festival de Cannes en 2003, prefiere vivir el ahora sin nostalgia. “Vivo bien el presente, es más, me siento mejor que antes. Mis hijas crecen, tengo más tiempo para dedicarme a mí, nado, hago pilates, salgo con las personas que quiero. He encontrado una armonía nueva conmigo misma. Cierto, los años pasan, pero la mente de las mujeres es como el vino, mejora con los años y yo tengo miles de proyectos en marcha”, declaró el pasado abril durante la presentación de una crema antiarrugas de la que es imagen. “La palabra clave es respeto por una misma. Es lo que enseño a mis hijas, declaró”. La diva vive en Francia con sus dos hijas, Deva, de 15 años y que ya ha comenzado a dar sus primeros pasos en el mundo de la moda de la mano de Dolce & Gabbana y Leonie, seis años menor, ambas fruto de su matrimonio con Cassel, de quien se separó hace 6 años.

La actriz hizo pública el pasado julio su ruptura con el escultor francés Nicolas Lefebvre, de 37 años. “Con 54 años vivo un momento magnífico de mi existencia, como una libertad rencontrada”, declaró entonces a la revista Vanity Fair. Cuando se separó de su anterior marido, la diva señaló a la misma revista que siempre había tenido una pareja al lado y que la ruptura le había venido bien para centrarse en ella misma. “Me gustaría trasmitir este mismo mensaje a mis hijas para que sean conscientes de que no es obligatorio tener un marido o un compañero. La soledad no debe asustarnos”, declaró.