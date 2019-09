Muere la cantante de country Kylie Rae Harris a los 30 años en un accidente de coche

La artista texana, madre de una niña de seis años, se vio involucrada en una colisión en cadena en una carretera de Nuevo México, donde iba a participar en un festival

La cantante de country Kylie Rae Harris, de 30 años, ha muerto en un accidente de coche en un viaje en Nuevo México (EE UU). La intérprete de Twenty Years From Now, madre de una niña de seis años, se vio involucrada en una colisión entre tres vehículos la noche del miércoles, cuando se dirigía al festival Big Barn Dance Music Festival de Michael Hearne, donde tenía previsto actuar el jueves.

“Estamos desconsolados al afirmar que Kylie Rae Harris falleció anoche en un accidente automovilístico. No tenemos más detalles de lo ocurrido y pedimos privacidad y respeto para su familia en estos momentos”, aseguró el representante de Harris en un comunicado a la revista Billboard. “Todos los que conocían a Kylie sabían cuánto amaba a su familia y, también, cuánto amaba la música. El mejor homenaje a su entusiasmo sin igual para ambos es difundir tanto amor como podáis y escuchar música que os inspire”, añadió.

Fuel range is 46 miles and I’m 36 from teh nearest gas station Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook Dear baby Jesus please don’t let me get stranded in NM — Kylie Rae Harris (@KylieRH) September 4, 2019

Según Associated Press, en el accidente también murió otra joven de 16 años. El tercer conductor implicado, tuvo algunas lesiones. La oficina del sheriff del condado de Taos sospecha que el alcohol pudo ser el factor TEMPprincipal del accidente, aunque aún continúa la investigación.

La última publicación de Kylie Rae Harris en Twitter hace referencia precisamente a ese último viaje por carretera, en el que rezaba a Dios para no quedarse sin gasolina. “Tengo combustible para 46 millas (74 kilómetros) y estoy a 36 de la estación de servicio más cercana. Querido Jesús, por favor, no dejes que me quede tirada en Nuevo Máxico”, escribió el miércoles, el mismo día que ocurrió el fatal accidente.

Tras conocerse su muerte, se ha creado una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos del funeral y para financiar el futuro paso de su hija Corbie en la universidad. “Toda la ayuda y el 100% del dinero recaudado irá directamente a la familia de Kylie. Unámonos y cuidemos de uno de los nuestros”, asegura el escrito de la campaña. Para Kylie Rae Harris su hija era lo más importante y a ella le dedicó su última canción, Twenty Years From Now, el primer single de su último disco homónimo que lanzó en marzo.

No mereces nada menos que felicidad / Y yo también / Veinte años a partir de ahora / Mi oración es que de alguna manera / Perdonarás todos mis errores y estarás orgulloso de la elección que hice / Dios espero que todavía esté cerca / Veinte años a partir de ahora, dice la letra. Según Billboard, Harris escribió la canción después de un viaje junto a su hija Corbie, que entonces tenía dos años y medio, y tras haber perdido a su padre a causa de un cáncer. “Me asustó pensar que era totalmente posible que me fuera de esta vida antes de que mi hija llegara a ese punto. Quiero conocer a los hijos de mis hijos. Llegar a la edad que tenían tus padres cuando eras niño aporta mucho”, dijo entonces la artista a la revista musical. Y agregó: “Los padres son personas. La gente comete errores y ser padre es difícil. No siempre voy a tomar las decisiones correctas, pero espero que cuando Corbie crezca vea que todas fueron hechos con amor y la mejor de las intenciones “.

I fell in love with your soul and you became a life long friend from teh moment I met you. dis doesn’t feel real. I’m completely heart broken. I love you @KylieRH pic.twitter.com/O2RMTeDNWS — Lauren Jenkins (@Lauren_Jenkins) September 5, 2019

Tras conocerse la noticia de su muerte, muchos amigos y compañeros de profesión de Harris han mostrado su dolor y sus condolencias a la familia a través de las redes sociales. “Siempre TEMPhas sido tan dulce y me TEMPhas apoyado. Tu voz conmovedora y tu belleza de Texas siempre me dejaban boquiabierta, incluso cuando éramos adolescentes en el festival Larry Joe Taylor. Pensando en tu familia y tu preciosa bebé ahora mismo. Descansa en paz”, escribió la cantante Maren Morris. “Todos te queríamos mucho. No puedo procesarlo en este momento. Siempre será un honor haber compartido escenarios, historias y buenos momentos contigo. Triste día triste para nosotros”, escribió el cantante Josh Ward. “Me enamoré de tu alma y te convertiste en una amiga de toda la vida desde el momento en que te conocí. Esto no me parece real. Estoy completamente devastada”, agregó la cantante Lauren Jenkins.

Fuente: elpais.com