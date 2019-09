Nataly Camacho: ‘El billar está congelado y olvidado’

«Nuestro equipo ha sido el que más medallas sacó en los Bolivarianos. En ese momento sí tuvimos felicitaciones. Se sintió bonito. El Gobierno apoyó un tiempo. Pasó eso y se olvidó de los deportistas. Si no sacas algo, quedas en el olvido. El billar está congelado», fueron las palabras de Nataly Camacho, billarista y medallista en los Juegos Bolivarianos de Trujillo 2013, en una entrevista al diario Opinón de Cochabamba. La jugadora habló sobre su sitacuón actual y señaló que el billar boliviano no pasa por un buen momento. «Estamos estancados, por ende, no pudimos participar en el Panamericano. Es una pena porque, después de 10 años, no fui a ese torneo. La Federación tiene una deuda de 5 mil dólares con la Confederación. Estamos a la espera de una nueva elección y con la esperanza de que se solucione todo», añadió Camacho. Entre sus logros más importantes están la clasificación al Mundial de China 2010, gracias al sucbcampeonato que obtuvo, luego el oro que alcanzó en Trujillo 2013. «El hecho de conocer a las mejores del mundo, a las que veo en ESPN, fue excelente», finalizó la billarista.

Fuente: eldia.com.bo