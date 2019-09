Negaron nuevamente la libertad a José María Leyes

Cochabamba.- La apelación para solicitar la cesación a la detención preventiva del alcalde suspendido, José María Leyes, en el caso Mochillas II, fue rechazada por el juzgado Anticorrupción N°2.

La audiencia de cesación de medidas cautelares por el caso Mochilas II se instaló hoy, con la presencia del imputado, José María Leyes. La defensa buscó la libertad del imputado y la imposición de medidas sustitutivas, basándose en un elemento que desvirtúa el argumento de la detención, pero sin tener éxito.

“Falta poco, el 20 de octubre nos unimos todos y cambiamos este país, no hay que tener miedo a las cadenas, no hay que tener miedo al encierro. Aunque me demore 5 años o 10 años, todas estas ilegalidades, todos estos abusos van a ser administrados por la justicia”, indicó Leyes. La autoridad permanecerá recluida en el penal de San Antonio, donde está desde noviembre de 2018.

“El juez ha escapado de la audiencia y no permitió apelar; el propio juez ha huido de su propia audiencia (…) Incluso mi abogado le insistía y le decía ‘oiga estoy apelando’ y nos dijo ‘me voy’ y se ha salido (…) Las sentencias en este país no valen nada”, dijo en tono irónico la autoridad suspendida.

Fuente: Red Uno