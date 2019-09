No es tiempo de celebrar, mientras algunos sufren no podemos estar festejando, hoy es mome…

No es tiempo de celebrar, mientras algunos sufren no podemos estar festejando, hoy es momento de estar con quienes más nos necesitan. Este 24 de septiembre izaremos las banderas en honor a nuestros próceres y rendiremos un minuto de silencio en honor a la memoria de los bomberos voluntarios caídos durante la mitigación de los incendios en la #Chiquitanía. Por la desidia del Gobierno de no declarar DESASTRE NACIONAL, no se tiene previsto invitar a ninguna autoridad del nivel central.

Fuente: Rubén Costas Aguilera