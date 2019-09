Opositores denunciarán al Gobernador orureño sorprendido en estado de ebriedad

Tras que se conociera un video en el que se observa al gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, en estado de ebriedad a bordo de un vehículo oficial, el diputado opositor Wilson Santamaría anunció que junto al legislador Rafael Quispe presentarán una denuncia ante autoridades competentes contra la autoridad departamental.

Vásquez fue sorprendido en estado de ebriedad en Tarija y grabado por un efectivo policial. Negó que haya bebido dentro del vehículo y afirmó que su chofer no tenía grado alcohólica.

El diputado Santamaría informó que se denunciará al Gobernador orureño por uso indebido de bienes del Estado, beneficios en razón del cargo y posiblemente obstrucción.

Dijo que, para concretar la denuncia, están esperando informes de la dirección de Transito donde se originó el hecho.

Borda pide investigar

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, dijo que se debe investigar la veracidad del video pero que nadie tiene fuero.

“Debe ser investigado, como personas, como autoridades sabemos que no podemos utilizar un bien público, en este caso, un vehículo para ingerir bebidas alcohólicas, debemos dar un ejemplo al pueblo boliviano pero debería investigarse respecto a la veracidad de este video”, sostuvo.

“Quiero recordarles que ahora el gobernador, los alcaldes no tienen ningún fuero ni privilegio, pueden ser sometidos a la justicia ordinaria”, agregó.

Gobernador dice que video fue malinterpretado

De su lado, la máxima autoridad departamental dijo que quieren dañar su imagen y que se malinterpretó las imágenes del video.

“Yo no he tomado bebidas alcohólicas en la movilidad. Yo no estaba manejando”, aseveró el Gobernador.

“El video muestra que mi chofer estaba con cero de consumo de alcohol (…) Es un trabajo de carácter político que tiene el objetivo de mellar mi dignidad”, dijo Vásquez.

“Yo quiero pedir a la población que evalúen viendo el video y que saquen sus conclusiones, no es correcto lo que está haciendo la injusticia con mi persona”, se quejó la autoridad departamental.