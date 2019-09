Opositores piden a Evo Morales aclarar el tema de su descendencia

Legisladores de la oposición pidieron al presidente Evo Morales que ante las denuncias públicas, aclare el tema de su descendencia. En cambio, los oficialistas afirmaron que las sindicaciones de supuestos hijos son mentiras que surgen por la época electoral, y buscan, en realidad, dañar la imagen del mandatario.

“El Presidente tiene que aclarar ante la opinión pública, le corresponde pronunciarse sobre esta temática”, afirmó el diputado de oposición José Carlos Gutiérrez, quien dijo que las entidades del Estado son las encargadas de verificar los documentos que circulan en las redes y, luego, emitir un informe.

En criterio del senador de Unidad Demócrata Arturo Murillo, el primer mandatario “tiene que aclarar” las denuncias relacionadas con su descendencia.

Desde la pasada semana circulan en las redes certificados de nacimiento, en los que el nombre del presidente Morales figura como padre. El fin de semana, el candidato por la circunscripción 62 de Pando por UCS, Richard Flores, y el diputado Rafael Quispe difundieron, por separado, dos registros de nacimiento.

En Cobija, Flores exhibió el certificado de nacimiento de una bebé que nació en Sucre, en el que figura el nombre de Morales como uno de los progenitores.

No obstante, en ese documento se hallaron “incongruencias en su formato”, reportaron desde Sucre, y la madre de la niña negó el hecho y señaló que pretenden dañar su integridad. “La gente que me conoce, sabe que es mentira, pero yo no puedo estar explicando al país uno por uno cuál ha sido el caso de la situación”, manifestó ayer la afectada desde la capital.

En La Paz, el diputado Quispe mostró el documento de una niña que nació en Yacuiba, Tarija. El legislador, en su mensaje difundido por Facebook, dijo que el certificado “es verídico, es real, es cierto”, porque -subrayó- fue cotejado en el Registro Civil.

Legisladores del oficialismo sostienen que las denuncias sobre supuestos hijos son una “mentira” de la oposición que busca desprestigiar la imagen de Morales, tal como ocurrió con el caso Gabriela Zapata, que salió a la luz días ante del referendo constitucional del 21 de febrero de 2016. En esa consulta, la mayoría dijo “No” a la reelección.

“Estamos en plena campaña, los opositores buscan dañar la imagen de Evo, no sólo de Evo sino de los candidatos. Aprovechan la coyuntura tal como ocurrió con el caso Zapata en 2016”, expresó el diputado Javier Quispe. Édgar Montaño, su colega, afirmó que estamos ante “un nuevo invento, una conjetura”.

Desde que circularon los documentos, el presidente Morales no emitió ningún criterio.

MAS: “Los opositores saben que perderán”

El diputado del MAS, Édgar Montaño, afirmó que las sindicaciones relacionadas con los certificados de nacimiento que circulan en las redes “son un nuevo invento, conjetura” de la oposición.

En ese marco, Montaño restó valor a las denuncias de los opositores y señaló que en este momento el Gobierno y el MAS están pensando en ayudar a la gente afectada por el voraz incendio en la Chiquitania de Santa Cruz.

“Pueden decir de todo. Los opositores saben que van a perder y por eso buscan desprestigiar al Presidente”, manifestó el legislador.

Página Siete / Beatriz Layme / La Paz

