Oriente Petrolero, le quedan nueve puntos en disputa

LOriente Petrolero tiene la balanza pareja en la seguidilla de cinco partidos que le toca disputar en Santa Cruz; los refineros sumaron una victoria y una derrota y le quedan por jugar nueve unidades que lo podrían poner entre los tres primeros del Clausura. En la siguiente fecha chocará contra Guabirá, luego vienen los líderes, Bolívar y Wilstermann. Sigue en incógnita la llegada del nuevo técnico verdolaga.

Una chance única para escalar. Los verdolagas se jugaban 15 unidades en casa para colocarse en la pugna por el título del Clausura, no obstante, han conseguido tres puntos hasta el momento. Iniciaron la seguidilla con buen pie, ya que vencieron 3-2 a Sport Boys en el «Tahuichi»; una fecha antes habían soprendido en Potosí al derrotar a Nacional por 3-2. El domingo enfrentaron a Royal Pari y cayeron por la mínima diferencia en el ocaso del partido. Si es que continúa al mando, Marín Camacho preparará un equipo contra Guabirá, equipo que solo ha ganado una vez en este torneo. Luego tendrá dos exámenes fuertes; Wilstermann (26 de septiembre) y Bolívar (29 de septiembre) serán los rivales a vencer.

Se le cerró el arco. Una de las preocupaciones refineras es la falta de concretar las opciones de gol que generan y esto salpica a los delanteros. José Alfredo Castillo no ha podido anotar ningún tanto en lo que va del Clausura, una cifra que preocupa jugadas ya once fechas del certamen. Al «Pícaro» se lo ha visto con intenciones de marcar, sin embargo, no ha estado fino a la hora de definir. Entre los goleadores está el argentino Nicolás Franco con cinco; John García y Pablo Ruiz con dos; Carlos Áñez, Pedro Marcos, Lucas Mugni, Gustavo Olguín, Norberto Palmieri, Daniel Rojas y Mauricio Sperduti, todos con uno.

