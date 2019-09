Ortiz plantea intercambio de información con la DEA

El candidato presidencial por Bolivia dice No considera que es necesario en la lucha contra el narcotráfico el intercambio de información de inteligencia con la DEA y los países de la región y el uso de tecnología. Enfatizó en la necesidad de garantizar la independencia de poderes para superar la crisis de la justicia, además de la investigación de patrimonios de altos funcionarios.

El candidato presidencial por la agrupación ciudadana Bolivia dice No, Oscar Ortiz, quien funge como senador de oposición, plantea en materia de lucha contra el narcotráfico, el intercambio de información de inteligencia con la agencia estadounidense Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), así como con cinco países de la región. y valerse de la tecnología a disposición, como los radares.

Durante una extensa entrevista con ANF, el cruceño Óscar Ortiz conversó sobre sus propuestas de Gobierno. Planteó la necesidad de articular la lucha contra el narcotráfico a partir de información de inteligencia, enfatizó en la necesidad de garantizar la independencia de los Órganos del Estado y su institucionalización para garantizar justicia y lucha contra la corrupción, planteó investigar patrimonios de altos funcionarios y sus entornos, además de limitar participación de las FFAA en lucha contra el contrabando.

ANF: Frente a la crisis de la credibilidad de la justicia, ¿cuáles serían los mejores mecanismos a implementar para seleccionar a aquellos jueces, fiscales por su experiencia y su capacidad e idoneidad?

O.O: Bueno, primero tener la decisión de hacerlo; el MAS ha tenido todo este tiempo la mayoría en la Asamblea Legislativa, ha tenido dos tercios, ¿por qué no lo han hecho? porque quieren mantener el control, porque quieren que cuando un fiscal no obedezca al poder, botarlo o enviarlo al otro extremo del país sabiendo que va a ser muy difícil arraigarse para él por el tema de la familia. Aquí, ni siquiera debatimos que hoy en el Ministerio Público el único nombrado de acuerdo a ley es el Fiscal General, todos los otros fiscales son interinos. Ninguno, ni siquiera los fiscales departamentales cumplen los requisitos, no han tenido formación mínima con algún estudio de postgrado.

En teoría hay una escuela de jueces y en teoría hay exámenes; cuando tuvimos esta fiscalización al Consejo de la Magistratura hace dos o tres años, yo le preguntaba y ¿dónde dieron publicidad para los exámenes?, en la página web me dijeron, pero claro nadie más que ellos lo saben. Deberían hacer los exámenes públicos, con medios de comunicación presentes, debería haber transparencia en todo eso y no la hay. Ahora hay muchos países que ya resolvieron este problema.

Voy a dar un ejemplo, ahora que está tan de moda, hasta hay series televisivas sobre los escándalos de corrupción en Brasil, el hecho de que en Brasil haya surgido esta corrupción no significa que el Brasil sea más corrupto, significa que están comenzando a combatir la corrupción y por eso está por así decir saliendo la podredumbre a la luz pública. Para que pudiera haber este descubrimiento de los casos de corrupción en el Brasil se comenzó un proceso varios años antes cuando se le dio institucionalidad a la policía federal. ¿Usted, se imagina nuestra Policía Nacional investigando un Ministro?; en Bolivia ni siquiera nos parece que fuera posible. En Brasil la Policía Federal ha investigado a ministros, al Presidente y a actuado con independencia, al igual que los jueces. La mayor parte de los jueces que condenaron a Dilma Rousseff, y a Lula (Luiz Inácio Lula das Silva) porque hay un entorno institucionalidad que les da independencia.

Yo he propuesto aquí la Ley de Colaboraciones a Fiscales que en Brasilla tienen; es una ley que permite a la justicia otorgar incentivos judiciales a una persona que es descubierta cometiendo un delito de corrupción, disminuyendo la pena, dándole detención domiciliaria a cambio de que delate al conjunto de la red. Esto contribuye a acabar con la impunidad. Gracias a esa ley hoy hay ex presidentes presos, entraron a la cárcel los mayores empresarios y se acaba con la sensación de impunidad. La corrupción tiene un costo y ese es el problema ya que tiene que tener un costo. Cuando no tiene costo pues todos lo hacen porque es enriquecimiento fácil y si no tienen costo y no pasa nada e incluso los más jóvenes van entrando en esos círculos viciosos.

