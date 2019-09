@OscarOrtizA hoy en el avión me acerqué a darte la mano a cambio recibí amenazas, me dijis…

@OscarOrtizA hoy en el avión me acerqué a darte la mano a cambio recibí amenazas, me dijiste “hablas una vez más de mí y te voy a encontrar” nadie quiere a los matones yo estoy para construir Bolivia. No olvides q las elecciones pasan y las persona quedan. ⁦⁩ ⁦





Fuente: Virginio Lema Trigo por Virginio Lema Trigo



