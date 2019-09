Paola Barriga renuncia a la candidatura vicepresidencial por el PDC

La abogada Paola Barriga anunció hoy que presentará su renuncia irrevocable a la candidatura a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

En conferencia de prensa, Barriga señaló que formalizará su renuncia, tanto ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como ante el partido político, en el trascurso de hoy, miércoles, y aseguró que su decisión es irrevocable.

En ese sentido, Barriga señaló que sus derechos fundamentales fueron vulnerados por el PDC al no haber sido tomada en cuenta para la elección del candidato presidencial, el coreano nacionalizado boliviano Chi Hyun Chung.

“Como mujer no voy a permitir ser vulnerada en mis derechos (…) No puede ser que mis derechos sean vulnerados por el Presidente del PDC que ha obviado la posición que he expuesto en su momento”, señaló.