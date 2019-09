Patzi: No se tiene capacidad ante una eventual emergencia por incendios forestales en La Paz

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, manifestó la víspera que no se tiene la capacidad, los recursos, el personal especializado y los equipos si se registrara una eventual emergencia por incendios forestales en el departamento.

“Si fuese así realmente estaríamos totalmente desprotegidos y hay que ser realistas. La gobernación no tiene equipos, no tiene personal especializado, no tiene recursos para contratar un avión de esas características, realmente sería fatal”, afirmó la autoridad, según reportó RTP.

El gobernador aseveró que si el mismo Gobierno no cuenta con la capacidad para atender estas emergencias, menos los gobiernos subnacionales.

Precisó que si bien las entidades autónomas tienen la competencia de atender estos casos, pero no se asignaron recursos adicionales para consolidarlo.

En ese sentido, Patzi recordó que el Decreto Supremo 24123, aprobado en 1995 y que declaró Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado “Madidi”, prohíbe la dotación de áreas de colonización, la entrega de tierras, la autorización de explotación forestal, casa y pesca deportiva o comercial.

“La norma es una ventaja para el departamento de La Paz”, aseguró el gobernador.

Fuente: https://www.paginasiete.bo