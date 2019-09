El candidato a la vicepresidencia por CC, Gustavo Pedraza. Foto: Paulo Lizárraga / Página Siete

El candidato a la vicepresidencia por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Gustavo Pedraza, denunció la entrega de tierras del uso forestal para la agricultura. Anunció además la revisión de las normas que avalan las quemas controladas.

«Yo como ministro de Desarrollo Sostenible firmé resoluciones ministeriales, entregando tierras a los municipios como áreas forestales de reserva municipal. El MAS lo que hizo fue entregar tierras y esas tierras son las que se están quemando (…). Este gobierno lo que ha hecho, ha sido repartirse las tierras forestales y están incendiadas ahora», lamentó Pedraza en rueda de prensa.

El candidato por CC añadió que antes de la aprobación de la Ley 741, las órdenes de desmonte no podían ascender a las 100 mil hectáreas. Acotó que la matriz del desastre en la Chiquitania boliviana es la «distribución de tierras forestales» y que harán la revisión correspondiente a las normas que autorizan el desmonte de tierras.

La Ley 741, aprobada en 2015, «autoriza el desmonte de hasta veinte hectáreas en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas en proceso de saneamiento o tituladas y asentamientos humanos legalmente establecidos con resolución de autorización, para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias con sistemas productivos integrales y sustentables en armonía con la Madre Tierra, protegiendo las funciones ambientales».

Sobre el uso de tierras forestales como suelo agrícola, Pedraza dijo que «no se puede cultivar» en esas tierras, debido a las condiciones climáticas y de suelo que lo hacen poco favorable para la explotación agrícola y ganadera.

«Las tierras de uso agrícola tienen que ser distribuidas, tienen que ser aprovechadas porque esa es su vocación. Pero no se puede distribuir tierras de uso forestal porque no se puede cultivar ahí (…), la temperatura es alta, el suelo es gredoso y la lluvia es escasa, por lo tanto, no hay posibilidad de producción agrícola», añadió el aspirante a la vicepresidencia por CC.

El pasado 9 de julio, el presidente Evo Morales promulgó en Trinidad, Beni, el DS 3973, que modifica el artículo 5 del DS 26075 para el desmonte de bosques o «tala controlada» en los departamentos de Beni y Santa Cruz con el fin de ampliar la frontera agrícola y beneficiar al sector ganadero.

«En los departamentos de Santa Cruz y Beni se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias que se enmarquen en el manejo integral sustentable de bosques y tierra (…). En ambos departamentos se permite la quema controlada de acuerdo a reglamentación vigente en las áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelo (PLUS) que así lo permitan», señala la modificación al DS 26075.

Fuente: Página Siete