A través de las redes sociales, se difundió un chat de congresistas de Fuerza Popular en el que se habla de vacancia presidencial. Se trata de un grupo denominado “BK FP 2019_2020”.

En el chat, el congresista fujimorista Miguel Elías envía el siguiente mensaje: “Hoy estaremos más unidos que nunca […] por la institucionalidad del Congreso tendremos los votos. El lunes disciplinadamente votaremos por el TC y con la misma asistencia, la vacancia”.

En el mismo chat, la congresista Tamar Arimborgo asegura: “Vamos por el archivo de una buena vez”, en referencia al proyecto del gobierno de Martín Vizcarra de adelantar las elecciones generales. Finalmente, la Comisión de Constitución aprobó hoy el archivo con solo 1 voto en contra.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Firmeza ante todo, colegas. Seguros de que vamos por el camino correcto”, agregó Arimborgo.

Fuentes de este Diario confirmaron la veracidad del chat, y luego fue reconocido por los propios congresistas fujimoristas.

La vocera de ese grupo, Milagros Salazar, informó que ella creó un chat grupal y que Elías deberá responder por sus afirmaciones.

“Yo, como vocera, he creado un chat personal donde están solamente los 54 congresistas. No hay ningún personal administrativo ni de prensa que esté dentro de nuestro chat. Ese tema es personal del señor Elías. Él tendrá que responder. Él no es el vocero”, dijo.

Salazar agregó que “como vocera, nunca he tenido en agenda la vacancia del presidente Martín Vizcarra».

Ni Elías ni Arimborgo respondieron nuestras llamadas y mensajes. Pero Arimborgo dijo en Twitter: “Estoy expresando mi opinión sobre un proyecto inconstitucional”

Imagen de @RecuerdosPeru

La congresista Úrsula Letona aseguró que no se encuentra incluida en el chat. En tanto, la congresista Alejandra Aramayo dijo que existe “un chat institucional de Telegram”, pero añadió que no ha visto el mensaje de Elías.

“No lo he visto, nadie ha hablado de vacancia y no creo que este sea un escenario para hablar de vacancia”, dijo.

Aunque Fuerza Popular cuenta con 54 parlamentarios, el grupo “BK FP 2019_2020” tiene 47 miembros.

-Antecedentes-

No es la primera vez que se filtra parte de las conversaciones que sostienen los congresistas de Fuerza Popular por Telegram.

En junio pasado, Cuarto Poder difundió conversaciones del chat “La Botica” en la que el congresista Marco Miyashiro pide a sus colegas de bancada “sacar la mugre” a Yonhy Lescano en las redes sociales, pero a través de terceros.

Otro chat, difundido en julio, da cuenta de presuntos cálculos políticos en la Comisión de Ética. Además, en una conversación de “La Botica” difundida en octubre del 2018, se lee el siguiente mensaje de la congresista Alejandra Aramayo: “Ahora solos hemos blindado a [César] Hinostroza”.

Fuente: elcomercio.pe