Piden inhabilitar a candidata del MAS por dar datos falsos

Por mentir en una declaración jurada, piden que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilite a Johana Díaz, candidata a diputada uninominal del MAS. Según la denuncia, la postulante a diptuada por la Circunscripción 9 de La Paz dio un falso testimonio sobre el lugar donde vivió los últimos 19 años.

“Presento demanda de inhabilitación a la postulación de la ciudadana Johana Paola Díaz Ichu porque no cumple con los requisitos exigidos (…) a efectos de que no pueda participar como candidata a diputada uninominal por la Circunscripción 9 en vista de que no vive en ese territorio”, señala la denuncia presentada el 28 de agosto por Jeanet Córdova.

Según los documentos que respaldan la denuncia, a los que Página Siete tuvo acceso, la candidata presentó la declaración jurada Nº 099/2019, emitida en la Notaría de Fe Pública Nº 30. En la misma aseguró que vive 19 años en el domicilio Nº 13XX de la calle Junín de la zona Central de La Paz, requisito indispensable para postular en la Circunscripción 9.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“La presente declaración la realizo para postular como candidata a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Por lo que en pleno uso de mis facultades metales, asumo responsabilidad civil, penal, administrativa y otras en caso de incurrir en falsedad”, señala el documento que lleva la firma de Díaz, fechado el 18 de julio. La dirección es la misma que aparece en el carnet de identidad de Díaz.

Por su parte, la denunciante adjuntó la declaración jurada del anterior y actual propietario de dicho inmueble y un informe de la junta de vecinos, en el que se da cuenta de que Díaz “nunca vivió” en esa casa. Además, Córdova también presentó documentos sobre la verdadera dirección de la candidata, ubicada en Bajo Llojeta, que corresponde a la Circunscripción 8.

“Declaro que es completamente falso (…) La señora Johana Díaz jamás ha vivido en ese domicilio, no es inquilina, ni vecina”, dice la otra declaración jurada de Julio C.G., propietario del inmueble donde la candidata afirmó que vivió 19 años. Córdova señaló que hasta ayer el TSE aún no se pronunció sobre la denuncia.

Página Siete / Carlos Quisbert / La Paz