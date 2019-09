Postergan final de Libobasquet por apelación

Varones. CAN impugna por una supuesta irregularidad en la semifinal frente a los potosinos, donde perdió 64 a 63.





Ref. Fotografia: Perjuicio. Toda la logística estaba lista para las finales que tenían que jugarse este martes y miércoles.

A pocas horas de jugarse la primera final entre los planteles potosinos de Pichincha y Nacional Potosí, la Federación Boliviana de Básquetbol (FBB) postergó las finales hasta nuevo aviso frente a la apelación que presentó el Club Atlético Nacional (CAN), de Oruro, por la impugnación que hizo en el cotejo de la ronda semifinal. En primera instancia, el Tribunal declaró improbada la impugnación que hizo CAN contra Nacional Potosí en el quinto partido de la semifinal que fue ganado por los potosinos por 64-63. El club orureño observó que el juez no hizo valer el cesto en la última jugada y dio por finalizadas las acciones con triunfo de Nacional Potosí.

No hay fecha. Los dos primeros compromisos por el título debían celebrarse este martes 3 y miércoles 4 de septiembre. El tercer encuentro estaba programado para el 6 de septiembre y en caso de ser necesario el cuarto cotejo iba a jugarse al 7 de septiembre y el quinto el 10 de septiembre.

Desde la Federación, el presidente Marco Arze indicó que hasta el 15 de septiembre la entidad tiene que enviar el nombre del club campeón a la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA) de las Américas, porque el Grupo «A» de la Liga Sudamericana de Clubes arranca el 1 de octubre en Ibarra, Ecuador, donde además jugarán San José (Paraguay), Búcaros (Colombia) y Piratas de Los Lagos (Ecuador). Nacional Potosí expresó su molestia por el perjuicio económico que causa la postergación.

