Presidente cívico a Romero: Ayer hubo una respuesta a las provocaciones del gobierno por quebrantar la democracia y por no declarar desastre nacional

El presidente cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, respondió al ministro Carlos Romero las acusaciones de la autoridad estatal.

Santa Cruz de la Sierra, 13 de septiembre de 2019

Señor:

Dr. Carlos Romero Bonifaz

MINISTRO DE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA.

La Paz.

Ref.: Re. a su Cite MG – DESP Nº 1618/2019

Señor Ministro:

Lamento que sus problemas personales conmigo, por mis denuncias sobre el Cnl. Medina y por exponer sus mentiras sobre su relación con él, relación aún no esclarecida por la justicia, nuble su juicio y no le permita desempeñar sus funciones con objetividad.

Lo que pasó ayer en la ciudad de Santa Cruz fue una respuesta a una provocación evidente de su partido político y una reacción de una juventud molesta, que se siente impotente al ver que su democracia, aquella que recuperaron sus padres de manos de la dictadura está en riesgo y que sus bosques y su futuro se queman, mientras el Presidente Morales y su partido en una actitud de soberbia extrema no declaran DESASTRE NACIONAL.

Por otra parte, dejar clara y enfáticamente establecido que, los grupos que pudieran generar violencia o cualquier tipo de destrozos, no son auspiciados por el Comité pro Santa Cruz, por lo que considero desatinadas e inapropiadas las afirmaciones vertidas por su Autoridad. Es más, lo considero una ofensa a esa juventud molesta por una actitud de proselitismo totalmente provocativo que convocaba a una TOMA de las rotondas del segundo anillo de la ciudad, incluido nuestro simbólico y emblemático CRISTO REDENTOR.

En virtud de lo anterior, no considero que sea coherente convocarme a deponer toda actitud o manifestación que incite a la violencia, pues todas nuestras manifestaciones han sido realizadas en el marco de la democracia y de la legalidad, además que todas ellas han sido pacíficas. En todo caso considero que dicha convocatoria debería ser extensiva a esas marchas provocativas e incitadoras a la violencia que amenazan con llegar a la ciudad de Santa Cruz y cercar nuestras instituciones públicas.

Sé que la violencia no es el camino correcto y por eso he instado y lo sigo haciendo a toda la juventud a no responder a estas provocaciones, pero póngase en la posición de estos jóvenes, en nuestra posición, imagínese ver su democracia amenazada, su futuro en llamas y una posición cómplice del Gobierno Nacional, quien no respeta nuestro voto y ante la trágica situación de la Chiquitania, pudiendo hacer mucho con la declaratoria de DESASTRE NACIONAL, no se atreve a reconocer su incapacidad y nos niegan el auxilio necesario.

No convoqué a los jóvenes a salir a las calles y no los auspicié, y aunque sé que no es el camino correcto, los entiendo y comparto su dolor e impotencia, por eso le pido, si es a mí a quien realmente quiere ver tras las rejas, no lo haga utilizando a estos jóvenes que no se lo merecen.

No soy un delincuente y usted lo sabe, pero tampoco soy un cobarde y si defender la libertad de estos jóvenes, la Chiquitania y nuestra democracia tiene el costo de mi libertad, lo asumo con honor.

Atentamente.

Luis Fernando Camacho

PRESIDENTE

Comité Pro Santa Cruz