Presunto autor del incendio en Tarija será imputado formalmente, alcalde Rodrigo Paz es citado como testigo

Viceministro Cortez niega responsabilidad sobre incendio

El viceministro de Educación Superior, Eduardo Cortez. Foto: El País

Según declaraciones vertidas a la agencia de noticias ABI, el viceministro de Educación Superior, Eduardo Cortez, negó cualquier responsabilidad sobre el incendio forestal de magnitud registrado en el sector Rincón de la Victoria de la ciudad de Tarija.

«No ha habido chaqueo en mi terreno, ni tengo casero; nunca he sembrado (en ese lugar). Me llama la atención que el incendio se haya producido en mi casa, no vaya a ser que alguien quiso incendiar mi casa», dijo.

Cortez lamentó que autoridades de Tarija pretendan acusarlo de ese incendio cuando ese terreno ni siquiera está habilitado para sembradíos.

Adelantó que pedirá las investigaciones correspondientes, ya que el origen de ese incendio quizá tenga otros intereses en su contra.

«Lo llamativo es que se haya producido el incendio cuando en realidad no había ningún tipo de chaqueo. Parece que tenían la intención de incendiar mi casa», indicó.

elpais.bo / Tarija