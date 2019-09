Pruebas armadas, se utilizó para culpar a los jóvenes cruceños

Asegura el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz.

Comité Cívico cruceño defiende a los jóvenes y asegura que la convocatoria del MAS fue una provocación para que se registren desmanes en la ciudad.

El líder cívico visitó a los jóvenes que resultaron heridos en la jornada del pasado jueves.

Con pruebas armadas, fueron enviados a la cárcel los jóvenes señalados de provocar disturbios la pasada semana, aseguran los representantes del Comité Cívico.

La noche del sábado, la juez cautelar, Lorena Añez, determinó la detención preventiva en el penal de Palmasola a cinco de los ocho jóvenes imputados por los hechos de violencia y destrozos causados a las casas de campaña del Movimiento al Socialismo (MAS).

Molestia. El presidente del Comité Cívico, Luís Fernando Camacho, señaló que no existen elementos para la detención de los jóvenes y que más al contrario la Policía estaría armando pruebas con el afán de incriminar a los detenidos. «Hay una clara muestra de la violación a sus derechos humanos. Se han armado pruebas a pesar de que hay videos que muestran lo contrario de lo que están diciendo. La policía ha actuado de una manera abusiva», dijo.

Indicó que la policía es quien arma las pruebas, para que la Fiscalía que dirige la investigación conduzca su camino en base a las pruebas presentadas, las mismas que después definen la situación jurídica de una persona.

Provocación. Camacho asegura que de una u otra manera, fue una provocación del MAS para generar disturbios. «Aquí no hay delincuentes, es gente molesta que quiere expresar sus ideas y eso no debe ser motivo de criminalizar a nadie, se están agarrando de la juventud», precisó.

El titular del considerado Gobierno moral de los cruceños, visitó a los detenidos en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y también a los jóvenes que se encuentran hospitalizados.

Reafirmó que el Comité Cívico permanecerá a lado de los jóvenes para buscar una manera de que puedan tener una alternativa para salir de su arresto. «No los hemos dejado desamparados, el Comité Cívico entiende cuál es el sentimiento y no vamos a uir de los que están luchando por su democracia, de los que vienen sufriendo por el no respeto al voto. Aunque otros busquen confrontación y hacernos ver como los racistas intolerantes y discriminadores, todos saben que la realidad es que Santa Cruz es un pueblo pacífico, pero molesto por tanta violencia. No hay que juzgar a los jóvenes, sino apuntar al partido de Gobierno que busca generar esta situación», añadió.

Unidad. En tanto, desde el MAS, el candidato a segundo senador por Santa Cruz, Rolando Borda, exhortó a los sectores opositores a no sembrar la violencia e instó a toda la población a trabajar unidos por el desarrollo de Bolivia. «Nosotros dejamos que la justicia actué, no somos vengativos y rencorosos, exhortamos a no sembrar la violencia sino cerrar filas para trabajar por Bolivia y Santa Cruz», dijo

Piden clima de paz. La Iglesia también se pronunció sobre el tema. El arzobispo de Santa Cruz monseñor Sergio Gualberti lanzó un clamoroso pedido para evitar enfrentamientos en la ciudad de Santa Cruz y restablecer un clima de paz ante el «desastre ecológico» provocado por los incendios en la Chiquitania. «En nombre de Dios, pido a todos deponer actitudes y lenguajes provocadores, beligerantes y dejar de lado intereses económicos y cálculos políticos particulares para unirnos y poner todos nuestros esfuerzos para salvar la casa común que está gravemente herida», dijo al terminar su homilía dominical.

La Iglesia pide que este clima de tensión, incertidumbre y temor acaben para no sembrar más víctimas como los tres bomberos que fallecieron ahogados en una laguna en su intento de refrescarse ante las elevadas temperaturas en la población de Concepción, una de las afectadas por el incendio.

Garantías. Por su parte, el secretario de Relaciones de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Leonardo Calcina, pidió a las autoridades garantizar la celebración de elecciones libres el próximo 20 de octubre y sancionar a los promotores de los actos vandálicos ocurridos el jueves pasado en la capital cruceña.

