Quintana entrega “cocinitas ” en Roboré y hace campaña por Evo

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, entregó ayer “cocinitas”, hornos y garrafas a pobladores afectados por el incendio en la población de Roboré, en una acción gubernamental que se convirtió en campaña política porque exigió a los que recibieron los bienes que “confíen” en el presidente Evo Morales porque “otro no habrá en los próximos 200 años”.

El acto de entrega, protagonizado por el ministro Quintana, fue televisado en directo por la estatal BoliviaTv y Radio Patria Nueva, donde no estuvo el presidente Morales, pero todo el escenario fue adornado con globos y banderas del gobernante MAS.

Los encargados de ambos medios estatales cada vez que Quintana hacía campaña cortaban la transmisión y luego volvían con el evento. “Confíen en el presidente Evo, confíen en nuestro Presidente, no vamos a tener en los próximos 100 años, en los próximos 200 años otro Presidente como Evo, no lo vamos a tener compañeros…”, dijo y luego se cortó.

El ministro Quintana entregó más de 1.000 cocinas, hornos y garrafas a pobladores del municipio de Roboré. En dos ocasiones calificó de “cocinitas” los fogones entregados. “Estamos distribuyendo cocinitas con garrafa para que dejen de lado su fogón y no se pongan en riesgo con quemas, estamos distribuyendo con el apoyo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, vamos a ir cambiando el fogón con las garrafas”, dijo.

Después repitió cuando dijo que si no estuviera Morales no estarían recibiendo fogones. “Imagínense por un minuto: ¿qué pasaría si no lo tuviéramos al presidente Evo? Ahora díganme, ¿qué nos pasaría a todos aquí? Ustedes creen que estuviéramos reunidos aquí? ¿Ustedes creen que estuviéramos recibiendo cocinitas, recibiendo agua, recibiendo apoyo? No mis queridos hermanos”.

Quintana pidió a los asistentes que se acuerden lo que pasaba antes. “Acuérdense, ¿qué pasaba con los incendios hace años? ¿Quién nos tiraba pelota? Nadie, y se quemaba y se quemada y ahora hay un Gobierno, con sus ministros, en el campo de batalla, donde hay incendio”, dijo al mencionar que ahora “los ministros se quedan aquí (Roboré); nos van a tener aquí el tiempo que sea necesario”.

Leyes que sancionan

Al menos tres leyes regulan el uso de bienes estatales, en este caso los medios de comunicación, como son la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción del 31 de marzo de 2010; el Código Penal Ley 10426 del 23 de Agosto de 1972; y la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental del 20 de julio de 1990.

La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, en su artículo 26, señala que “el servidor público que otorgue un fin distinto al cual está destinado un bien estatal, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años”; mientras el Art. 154 del Código Penal agrega: “El funcionario público que omitiere o rehusare hacer algún acto propio de su función, incurrirá en reclusión de un mes a un año”.

Punto de Vista

María Teresa Zegada Analista política

Llama la atención el silencio del TSE

Diría que esta última gestión de Gobierno ha estado impregnada por la política. En la Ley del Régimen Electoral se establece que no se puede utilizar en momentos electorales bienes públicos y la presencia de funcionarios públicos. Lo que llama la atención es el silencio del Organismo Electoral (TSE) respecto a las denuncias que se han hecho y no hay una reacción que pueda tranquilizar a la ciudadanía. En relación con el cumplimiento de las normas de manera adecuada; es un tema que tiene sanciones y que no está siendo debidamente atendido por quienes deberían ocuparse en poner límites a este tipo de acciones políticas.

Fuente: https://www.paginasiete.bo