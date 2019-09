Reto al candidato ilegal @evoespueblo a que me ataque a mí directamente y deje de perseguir a mis colaboradores.

Le exijo que tenga el valor de enfrentarse en las urnas y no en la guerra sucia. No le tengo miedo. https://t.co/k6ct2izP3m





Fuente: Carlos D. Mesa Gisbert por Carlos D. Mesa Gisbert



