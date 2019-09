Rigen 13 prohibiciones para el periodo de propaganda electoral

El uso de símbolos patrios, niños y el ofrecimiento de prebendas son algunas de las 13 prohibiciones que rigen en el periodo de propaganda en los medios para las elecciones. El TSE presupuestó Bs 35 millones para la subvención de propaganda electoral.

El viernes 20 de septiembre comenzó la propaganda electoral en los medios masivos, una etapa que se extenderá hasta 72 horas antes de los comicios generales del 20 de octubre. Un periodo en el que las nueve organizaciones políticas podrán utilizar los medios de comunicación para intentar conquistar a los electores.

Una fase también en la que existen 13 prohibiciones según la Ley 026 o Ley de Régimen Electoral. “Son límites que las organizaciones políticas conocen porque hicimos talleres de capacitación y de socialización, pero desde el Tribunal Electoral Departamental (TED) estaremos vigilantes y haremos el monitoreo, porque la ley es para todos”, advirtió la presidenta del TED de La Paz, Florencia Laruta.

Las restricciones van desde que no está permitida la propaganda que sea anónima, pasando por aquella que esté dirigida a la abstención electoral, la que atente contra la sensibilidad pública, hasta las que promuevan de manera directa o indirecta la violencia, la discriminación y la intolerancia de cualquier tipo.

No se admitirá también el uso de símbolos patrios o imágenes de mandatarios de otros países así como el uso de imágenes de niños, niñas y adolescentes, entre las más importantes. (Ver info).

Las organizaciones políticas pagarán la propaganda electoral en los medios de comunicación con recursos que son subvencionados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que llegan a Bs 35.060.000,00, de ese monto, el 40%, Bs 14.024.000,00, irá para las organizaciones políticas que participaron de las elecciones de 2014 y el 60%, Bs 21.036.000,00, para las nueve que competirán en las elecciones del próximo mes. El artículo 74 parágrafo 1 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, ordena que el propósito de la subvención a los partidos políticos es garantizar el voto informado.

Además de ese dinero del TSE, cada organización política tiene también sus propios recursos.

En el Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Bolivia Dice No (21F) hay opiniones divididas respecto a cómo arrancó la propaganda y lo que vendrá hasta 72 horas antes de los comicios.

Jorge Silva, concejal masista de La Paz, dijo que aguardan que la oposición “no utilice estos espacios y estos recursos económicos, que son también financiados por el pueblo de Bolivia para injuriar, para acusar y para hacer guerra sucia. Estamos en el inicio de la campaña y no hemos notado todavía alguna irregularidad”.

Andrea Barrientos, candidata a primera senadora de Cochabamba por Comunidad Ciudadana (CC), señaló que la Ley 026 “ya se vulneró, para empezar el MAS y Bolivia Dice No han comenzado antes con su campaña so pretexto de hacer propaganda gubernamental y del Senado, adelantándose a todos. Eso muestra que hay una alianza entre el MAS y Bolivia Dice No. Entramos en una carrera en desventaja total”.

Vladimir Peña, vocero de Bolivia Dice No, indicó que hasta la fecha no vieron ninguna vulneración a lo establecido en las 18 prohibiciones de la Ley 026.

“Nuestros spots televisivos cumplen la normativa electoral, tanto en fortalecimiento público como en el privado y los mensajes que emitimos van dentro de la campaña que impulsamos que es generar propuestas para que la sociedad boliviana pueda votar por verdadera alternativa”, refirió Peña desde Santa Cruz.

No obstante, Barrientos insiste en que con la entrega de obras, que hace la gestión del MAS, se hace política. “El presidente (Evo) Morales sigue haciendo política al entregar obras y es una violación flagrante de la norma y el TSE le es servil, como lo es la Alcaldía de Cochabamba, con los demócratas de Bolivia Dice No en el valle”.

Silva cree que la oposición debe dedicarse a plantear qué tipo de Bolivia quiere, algo que según él, “no lo hizo hasta ahora”.

La Razón / Jorge Quispe / La Paz