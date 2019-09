Sabsa prohíbe el ingreso de cámaras a las áreas restringidas del aeropuerto de El Alto

La Paz. Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) emitió una circular en el que prohíbe a sus funcionarios el ingreso de aparatos de registro de imágenes y grabación a las áreas consideradas como restringidas en el aeropuerto de El Alto, alegando temas de seguridad. En pasados días, el senador Arturo Murillo denunció sobre el deterioro de la pista de aterrizaje.

“Mediante la presente, les comunico que a partir de la fecha se restringirá el ingreso de aparatos de toma de imágenes y grabación tales como: cámaras fotográficas, grabadoras, filmadoras y teléfonos celulares al personal de tráfico y a todo funcionario que cumpla actividad dentro de las áreas restringidas del aeropuerto internacional de El Alto”, cita el circular que fue firmado por el coordinador del aeropuerto internacional Sabsa de El Alto, René Aguilar.

Según la nota, la razón de esta decisión fue tomada en aplicación de las normas establecidas por el Programa Nacional de Seguridad de Aviación Civil y Regulación Aeronáutica Boliviana, cuyo objetivo es “garantizar la actividad aérea contra todo acto de interferencia ilícita” y cuyo cumplimiento involucra a todas las instituciones, organismos y entidades que trabajan en aquel aeropuerto.

La determinación generó el cuestionamiento del senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, quien acusó al gerente general de Sabsa, Milton Claros, de intentar “ocultar la verdad” sobre las condiciones en las que se encuentra la pista de aterrizaje de aquella terminal aérea.

“Señores de Sabsa, quedaron descubiertos con denuncias, pues hace dos semanas cierran pista de El Alto por reparaciones, no dejan entrar equipos, no quisieron hacer visita in situ. ¿Que ocultan?”, manifestó Murillo a través de su cuenta de Twitter.

En contacto con ANF, el senador opositor recordó que en pasadas semanas denunció las pésimas condiciones en las que se encontraba la pista de aterrizaje del aeropuerto de El Alto, algo que habría sido la razón para que un avión de la línea Boliviana de Aviación (BoA) hubiera sufrido un serio incidente a inicios de agosto.

Tras el hecho, el gerente de Sabsa rechazó la denuncia y calificó los “comentarios fuera de lugar y sin sustentos técnicos”. Además, aseguró que existe una gran inversión económica para garantizar el mantenimiento de la pista.

Sin embargo, para Murillo el hecho de que se prohíba el ingreso de cámaras o filmadoras a los funcionarios aeroportuarios evidencia que “Claros busca evitar que se conozcan más cosas sobre las malas condiciones de la pista”.

“Son algunos funcionarios que nos pasan aquel material para denunciar, porque ellos se preocupan de las condiciones en la que trabajan y de la seguridad de las personas que usan el aeropuerto”.

Finalmente, el legislador emplazó a Claros a informar del verdadero estado de la pista de aterrizaje y a no acallar las voces con este tipo de determinaciones que “coartan la libertad de expresión”.

Página Siete / ANF / La Paz