Sánchez: “De repente doy un paso al costado”

El técnico de Blooming Erwin Sánchez se molestó con los insultos de la hinchada atigrada y aseguró que si él “respondiera a los mismos sería un escándalo”. El cruceño dijo que pondrá su cargo a disposición de la dirigencia celeste por sentirse “muy cansado”.

“A nosotros nos gritan de todo, pero nosotros no podemos decir nada porque primero nos castigan y si yo insulto a los hinchas es peor. Yo soy orgulloso de ser camba no me importa que me lo digan, pero si yo respondiera, se caería el cielo”, dijo el técnico de Blooming.

Además aseguró que existe un movimiento en contra de su equipo desde la dirigencia. “Es innegable las cosas contra las que luchamos, pero vamos a seguirlo haciendo, ahora si Blooming es una piedra en el zapato de los que mandan en la federación deberían hacerlo saber al presidente y así uno no gasta su tiempo y nos dedicaríamos a otra actividad o jugaríamos en la asociación de Santa Cruz”.

Sobre su continuidad al frente del equipo celeste, Sánchez afirmó que “conversaré con el presidente hoy (ayer) en la noche o mañana (hoy) y le haré saber todo. Su forma de pensar o de estar no va a cambiar porque yo soy así, no tengo cola de paja para evitar decir lo que siento. De repente doy un paso al costado porque estoy cansado parece que no soy boliviano”.

Visiblemente molesto, Sánchez protestó porque supuestamente el público paceño lo insultó y él no respondió. “Jugué muchas veces en este estadio (Hernando Siles) y nunca fue irrespetuoso con nadie como la gente de acá es conmigo, ya me cansé de aguantar y si yo hago un gesto se cae el estadio, pero a mí me pueden decir de todo, sin embargo cuando representé al país nunca dije, soy solamente de Santa Cruz siempre representé a todos, cambas collas y chapacos, pero creo que a partir de hoy será diferente”, apuntó.

Agreden a periodista y no le dan importancia

En el minuto 90 del partido de ayer, el preparador de arqueros de Blooming Darío Rojas agredió a una periodista. Después se registró un intercambio de golpes.

Todo se originó luego de que Rojas golpeó la cámara de la comunicadora, lo que generó la reacción de su colega que empujó a otro miembro del cuerpo técnico para no ser agredido.

El portero suplente Marco Daniel Vaca también se metió en el lío e increpó a la periodista de manera desafiante. Luego del incidente que retrasó cuatro minutos el partido, el directivo de The Strongest Ricardo Llano se mostró sorprendido por el informe del árbitro Hostin Prado al finalizar el partido.

Según Prado, el partido no tuvo novedad, pese a los problemas en el banco de suplentes y los insultos de Erwin Sánchez a los hinchas. Se conoció que el comisario Luis Callejo hará un informe ampliatorio.

Fuente: https://www.paginasiete.bo