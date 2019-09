Scarlett Johansson defendió a Woody Allen: «Lo amo, le creo y volvería a trabajar con él»

Dylan Farrow, la hija adoptiva de Woody Allen y Mia Farrow, que ahora tiene 33 años, ofreció en enero de 2018 su primera entrevista en televisión, en la que reafirmó sus acusaciones contra el cineasta. «Mi padre me llevó al ático de la casa de campo de mi madre en Connecticut. Me indicó que jugara con el tren de juguete de mi hermano. Él se sentó detrás de mí, junto a la puerta, y mientras yo jugaba con el tren, fui asaltada sexualmente. Como niña de siete años, diría que tocó mis partes privadas, con 32 digo que me tocó los labios vaginales y la vulva con el dedo», confesaba Farrow hace un año.«Todo lo que puedo hacer es contar mi verdad y esperar que alguien me crea en lugar de solo escucharme»