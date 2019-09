Según García, se construye una Verde “desde cero”

Geraldine Corrales / Cochabamba, Los Tiempos

El asistente técnico de la Selección nacional Luis Osvaldo García señaló ayer que para construir una selección ganadora se debe “empezar desde cero”. Además el objetivo del técnico César Farías es que el seleccionado boliviano sea protagonista en las competencias internacionales.

La Verde cumplió con su cuarta jornada de trabajo y de acuerdo a García ya realizaron 10 sesiones de entrenamiento, aspecto que destacó porque se trata de la preparación para una fecha FIFA.

“No nos fijamos en lo que fue el proceso anterior, nosotros comenzamos una nueva etapa y les mostramos a los jugadores lo que queremos de acá en adelante. Estamos trabajando mucho en eso y por eso no hablamos de lo anterior, eso ya está, pero esto es una nueva etapa y para construir una selección ganadora debemos empezar desde cero. Si empezamos a pensar en qué errores y que no, no va. Tenemos que trabajar en nuestra idea, en la idea de César (Farías), que es la de ser protagonistas y tomarse todos los partidos como si fueran oficiales en cualquier cancha”, aseguró.

Chumacero

Si bien no se cumplió con ninguna sesión de fútbol, los equipos base aún se mantienen, aunque todo indica que con la llegada de Alejandro Chumacero, la idea del equipo inicial podría ser modificada. “Alejandro llegó esta mañana (por ayer), pero preferimos darle descanso porque tuvo un viaje muy largo. Viajó toda la noche, llegó a las 02:00 a La Paz y esperó que el vuelo salga a las 05:00, entonces preferimos darle descanso”, aseguró. El volante del Puebla de México se sumó al segundo entrenamiento que se realizó en el complejo de Aurora.

