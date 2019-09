Según periodista el MAS con sus marchas activó la tensión y los enfrentamientos en Santa Cruz

El Bunker

El periodista, Tuffi Aré, en un contacto con #ElBunker, dijo que el Movimiento Al Socialismo (MAS) con sus marchas activó la tensión y los enfrentamientos en Santa Cruz. “La movilización fue espontánea , al haber sido alertados de la situación de tensión que hay por la anunciada movilización del MAS en el segundo anillo, eso es lo que ha disparado, más el anuncio de una marcha que viene desde Pailón, se activó la tensión y la gente se movilizó espontáneamente”.

Según contó Aré las concentraciones, que se realizaron ayer en la tarde en Santa Cruz, estaban encabezadas por jóvenes representantes de plataformas, no habían lideres reconocidos ni de intuiciones cívicas, de la oposición o partidos políticos. “No vi gente de la institución cívica ni de la oposición o partidos políticos, entiendo que son jóvenes de plataformas. No vi lideres visibles, eran jóvenes que están entre los 18 y 25 años y gente adulta que no pertenecen a ninguna institución”.npetv





Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook