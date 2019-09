Senador Murillo recibe propuestas para candidatear en 2020

En elecciones subnacionales de Bolivia 2020.

El senador admitió que le ofrecieron postularse, pero no confirmó si para la Gobernación o Alcaldía de Cochabamba. Dijo estar concentrado en el 20 de octubre.

EL SENADOR ARTURO MURILLO EN CONFERENCIA DE PRENSA. OPINIÓN

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El senador Arturo Murillo manifestó ayer que recibió propuestas para presentarse como candidato en las elecciones subnacionales el próximo año, en 2020, y aseguró que está concentrado en el 20 de octubre, jornada en que las personas que acudan a las urnas elegirán un Presidente, Vicepresidente, senadores y diputados, además de representantes ante organismos supraestatales.

“Propuestas siempre existen (para ser candidato), pero antes de pensar en las elecciones subnacionales deberíamos hacerlo en algo gravísimo que está en puerta. Se trata del 20 de octubre porque desconocemos qué pasará ese día e incluso si se llevará adelante esa elección”, señaló.

Murillo evitó ahondar en las propuestas que habría recibido y criticó a quienes ya lanzaron su candidatura o precandidatura a la Gobernación y Alcaldía de Cochabamba. “Es un exceso ponerse a pensar si uno puede o no ser candidato a Alcalde o Gobernador. La gente que lo está haciendo solo muestra angurria de poder y busca acomodarse (…). He visto personas que no han hecho nada bueno por Cochabamba, pero están ahí”.

No confirmó si los ofrecimientos son como candidato a la Gobernación o a la Alcaldía. Sin embargo, se rumorea que iría por la máxima institución del departamento.

Murillo aprovechó para manifestar su desconfianza a la candidatura presidencial de Carlos Mesa por Comunidad Ciudadana (CC) y sus acompañantes puesto que en sus listas habrían altos representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS). “No sé si se han incrustado (los militantes del oficialismo) o están jugando un mismo partido de fútbol. Eso sabrán ellos, pero voy a mostrarles por qué no se puede votar por esa gente. Hay masistas de alto nivel y gente que agredió a los cochabambinos e incluso con pérdidas humanas”, manifestó.

OPINIÓN / MARIELA COSSÍO M.