Serrano: “La Ley del Cáncer es una conquista de las madres del Oncológico”

El Bunker

El diputado, Gustavo Serrano, en #ElBunker, programa conducido por Agustín Zambrana, dijo que las verdaderas heroínas y gestoras de la Ley del Cáncer son las madres del Oncológico, quienes sin importar el clima ni la hora lucharon hasta alcanzar su objetivo, que el Gobierno apruebe la norma. “La Ley es un avance y es una conquista de las madres de familia”.

“Las mamás del Oncológico salieron a las calles, radicalizaron las medidas, bloquearon el tercer anillo, se crucificaron, es ahí que el gobierno toma cartas en el asunto”, contó.

Por otro lado, cuestionó que la norma sea un apéndice del Seguro Único de Salud (SUS) porque este no cuenta con los medios ni recursos suficientes para su implementación. “La Ley del Cáncer no tenía que ser una apéndice del SUS, sino algo paralelo porque el SUS no cuenta con los medios suficientes, si se mete esta ley dentro del seguro se corre el riesgo de que haya un problema con el tema de recursos”.

“La ley dice gratuidad en todo lo que es tratamiento oncológicos en Bolivia y para hacer eso hace falta recursos económicos que no están dentro del SUS”, indicó.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Asimismo, explicó que se tiene un plazo de 120 días para la implementación del reglamento de la norma. “El día 121, contando desde el día de la aprobación de la norma, se tiene que comenzar a ver un cambio en la atención del cáncer”.

Por último, señaló que la norma no es lo que se esperaba, pero es un gran avance. “No es la ley perfecta, no es lo que esperábamos pero es una gran conquista porque será una herramienta para que se siga luchando por mejores días para el tema de cáncer en Bolivia”.npetv