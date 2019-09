Suárez: “No creo en patriotismo de Samuel, decía que Mesa no era de confianza, que era funcional a Evo”

El exgobernador de Beni y vicepresidente de Demócratas, Ernesto Suárez, recuerda que Samuel Doria Medina decía que Mesa no era de confianza, que Mesa era funcional a Evo Morales, que Mesa era un pusilánime, que Mesa era una persona que no iba a aguantar la presión de gobierno y que se iba a caer y que por lo tanto era necesario que haya otra candidatura como la de él (Samuel) que este corriendo hasta el final.

Suárez manifestó “Yo no creo en el patriotismo de Samuel”, lo digo con la mayor franqueza y estoy dispuesto a decírselo en su cara, porque Samuel no fue candidato por una sencilla razón: porque “no quiso ir a las primarias contra Óscar Ortíz”; ese fue el tema, Samuel fue el primero en pedir primarias. Es decir, si Samuel renunció a ser candidato fue porque no se animó a competir contra Ortíz en las primarias, no es porque Samuel se sienta o sea patriota, es porque “le dio miedo a perder las elecciones en las primarias contra Ortíz”.

Nosotros fuimos generosos, nosotros nunca pedimos la Presidencia, nosotros se la ofrecimos a Carlos Mesa y le dijimos que seamos parte del Gobierno; poníamos nuestra estructura a disposición de Carlos Mesa y se lo podemos encarar, nunca exigimos la Presidencia para Óscar Ortíz; Mesa tampoco tuvo la generosidad de hacernos parte del gobierno, “él nos puso la condición y textual se lo recuerdo a Ricardo Paz para que se lo encaré en el departamento de Gustavo Aliaga” cuando estábamos reunidos en La Paz en la última que tuvimos, Ricardo Paz se salió y se fue a la cocina del departamento de Aliaga, estuvo 10 minutos y volvió a decirnos textualmente ‘o votan por Evo o votan por Carlos Mesa’, nosotros dijimos ni por Mesa, ni por Evo a raíz de eso nace la candidatura de Ortíz a la Presidencia.

Suárez devela que el culpable para que no haya unidad en el país es Carlos Mesa, eso lo venimos diciendo, lo que dije es cierto, nosotros estábamos dispuestos a apoyar a Carlos Mesa como candidato a la Presidencia, pusimos nuestra estructura a su disposición; lo que hizo Mesa fue rechazarnos, dijo ‘yo pongo el candidato a vicepresidencia y yo pongo a los diputados y senadores’, en otras palabras nos dijo ‘yo sin los partidos políticos tengo en este momento 32 (puntos) y con los partidos políticos tengo 28, me hacen daño’. Le dijimos a Mesa que con estructura se gana una elección.

Fuente: Detrás de la Verdad

