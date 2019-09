The amazon rainforest is dying…

El YouTuber/Influencer Spencer Vybes registró y documentó sobre los incendios forestales den la Chiquitania, pero no vino con las manos vacías, entregó equipos de lucha contra el fuego para 200 bomberos resultado de una campaña rápida de donaciones que ahora ha crecido y que hasta la fecha del documental tiene reunido para cubrir a 500 bomberos más. No solo dejó donativos y se llevó imágenes sino que también nos va explicando el principal motivo de la deforestación afirmando que es por la producción de soya para la producción de carne vacuna. Para mis amigos que ayer me trolleban de que subo contenido zurdo o progre, comparto esto que viene de un norte americano que las tiene muy claras y que no tiene los ojos vendados. Es una total pena, por favor vean el video (solo hay versión en inglés)

Fuente: Julico Jordán

