Tiffany, la hija que Donald Trump no quiere que salga en la foto

Lo mismo parece indicar el hecho de que, aunque en 2016 participó en la campaña presidencial de Trump, Tiffany fuera excluida tanto de los videos promocionales como documental de Fox News sobre la familia, Meet the Trumps. Y sobre todo, que sea la única de los cuatro hijos adultos del presidente que no forma parte del equipo de su empresa. Tal vez no le importe, porque Tiffany pronto encontró una nueva familia: los llamados “niños ricos de Instagram”, un grupo de jovenes millonarios que también incluye a Kyra Kennedy, nieta de Bobby Kennedy, o EJ Johnson, hijo de Magic Johnson.

La vida de lujos de la que presume en esa red social y el millón de usuario que la siguen demuestran que salir en la foto con su padre tal vez no sea la mayor ventaja de su apellido.