Todo lo que han hecho las Kardashian ya lo hizo antes Zsa Zsa Gabor

El resto de sus matrimonios incluyeron un inversor, un magnate del petróleo, un diseñador de juguetes (en concreto, de la muñeca Barbie), un abogado y un príncipe. A Zsa Zsa Gabor le gustaba mucho más estar casada que estar enamorada, dos estados que ella no necesariamente consideraba incluyentes: “Divorciarse solo porque no quieres a tu marido es casi tan estúpido como casarse solo porque lo quieres”. Lo que a Gabor le gustaba era la compañía, cocinar para un hombre y pasar su tiempo libre con él (“me encanta estar enamorada, claro” aseguraba, “pero lo que de verdad me satisface es estar casada”).

Si Zsa Zsa Gabor aseguraba que “una chica tiene que casarse por amor y después seguir casándose hasta que lo encuentra”, a ella le costó nueve intentos. Estuvo casada con Frédéric von Anhalt 30 años, desde 1986 hasta la muerte de ella, y durante esta tercera edad Gabor se aferró a la autoparodia. Le contó a David Letterman su cita con Henry Kissinger en la Casa blanca, orquestada por el celestino Richard Nixon, en la que tiene que ser la historia menos interesante contada con más gracia de toda la televisión americana. Protagonizó un vídeo de ejercicios, tan de moda en los 90, titulado Es fácil, querida en el que todo el deporte lo hacían dos hombres musculosos semidesnudos mientras ella se limitaba a exclamar observaciones como “pretenden que me agache, pero yo no me arrodillo ante ningún hombre” y apareció en Agárralo como puedas y en El príncipe de Bel-Air interpretándose a sí misma y haciendo chistes sobre ser detenida por un policía de tráfico.