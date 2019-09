TPT se desmarca de Mesa e irá solo a las elecciones departamentales

La decisión se dio a conocer en una conferencia de prensa realizada en la taberna Gatto Pardo en la tarde del domingo. Yamil Cuéllar, ex director de Comunicación de Lino Condori y vicepresidente de la agrupación fue quien comunicó esta decisión que desde el martes se venía rumoreando en diferentes círculos políticos. También compareció Wilson Cruz Vedia, presidente de la agrupación ciudadana a nivel departamental.

Cuéllar circunscribió la determinación a la fecha límite del lunes 30 de septiembre en la que los partidos que quieran concurrir en alianza deben formalizarla ante el Tribunal Departamental correspondiente. La no constitución de alianzas no limita que los partidos puedan después presentar candidatos independientes o incluso de otros partidos, si bien deberán primero renunciar a su militancia.

TPT marca distancias de esta manera con Todos, la agrupación de Adrián Oliva y socia preferente de Carlos Mesa en el departamento, que analiza una alianza mayor para las departamentales en todo el país.

TPT, cuya personería jurídica se obtuvo en 2014, cobró cierta relevancia al cederle las siglas a Luis Alfaro en la elección subnacional de 2015 luego de que la agrupación con la que concurría este, Bien Común, fuera inhabilitada. Alfaro, que poco antes rompió con el Movimiento Al Socialismo, se convirtió en un verso suelto que sumó un 13 por ciento de los votos en primera vuelta y que después fueron decisivos para darle la mayoría absoluta a Adrián Oliva en segunda vuelta tras firmar un acuerdo marco.

Alfaro se incorporó después a la Gobernación, de la que salió en 2018 para preparar su candidatura futura. En cualquier caso, no se le reconoce relación orgánica con el partido, aunque sí con algunos miembros del mismo, como Rafael Gómez, ex miembro del Tribunal Electoral Departamental, abogado libre y ex candidato a la subgobernación por esta sigla.

