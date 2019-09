Trabajadores de la Prensa exigen a candidata que pida disculpas por decir «prensa estúpida»

Trabajadores de la Prensa exigen a candidata de C.C. pida disculpas por decir prensa estúpida

José Luis Patuy y Milton Montero, Secretario Ejecutivo y General de la Federación de la Prensa rechazaron las declaraciones de la primera candidata a Senadora en Cochabamba, Andrea Barrientos, realizadas el 2017 en tweeter.

Los ejecutivos de la prensa pidieron a la candidata que pida disculpas a los medios de comunicación y lamentaron que personas que atacan la libertad de expresión quieran acceder a cargos, para lo cual no son idóneas, ya que no se dan cuenta que la prensa es un aliado de la sociedad y no necesariamente debe ser del agrado de un ciudadano o una autoridad.

Fuente: Detrás de la Verdad

