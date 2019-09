Transportistas retomaron movilizaciones

Situación. Dirigentes indicaron que seguirán con las protestas hasta que se anulen los decretos 022 y 023 de la Ley de Movilidad Urbana.





Tras haber puesto en pausa sus movilizaciones, en solidaridad con los incendios en la Chiquitanía, el sector del transporte público volvió a tomar las calles. Ayer realizaron una ruidosa marcha de protesta por el primer anillo, rechazando el reglamento de la ley de movilidad urbana, la implementación del nuevo sistema BTR y la eliminación de los micros en el centro de la ciudad. El 50% de los micreros participaron de la manifestación, que partió desde el Parque Urbano y terminó en el Concejo Municipal, el otro 50% prestó sus servicios de manera normal.

Transporte pide anulación de decretos municipales. «La presidenta del concejo, Angélica Sosa le hizo firmar al alcalde dos decretos donde reglamenta la ley de movilidad urbana, lo que pedimos es que se anulen esos documentos, donde la Alcaldía se quiere adueñar del transporte, esa situación no vamos a permitir. Como sector, construimos este sistema de transporte actual, en el cual se cuenta con unidades nuevas, además es el más organizado que existe en Bolivia. Es por ello que rechazamos la aprobación de esas resoluciones y pedimos su anulación», declaró Mario Guerrero, dirigente del sector.

El municipio mantiene postura. Lucy López, de la dirección de Transporte y Viabilidad, informó que no es viable la anulación de los decretos, puesto que fueron trabajados y consensuados con varios sectores del transporte. «No vemos viable la abrogación de los decretos, puesto que el reglamento es integral, ya que tiene alcance al peatón, al ciclista y a otros modos de transporte, no podríamos dar un paso atrás. Respecto al manejo de los recursos del nuevo sistema, no lo hará el gobierno municipal, es una distorsión de lo que dice la ley. Lamentamos la postura del sector y esperaremos a que comprendan la situación, ya que el miércoles los citamos a una nueva reunión», manifestó la secretaria.

