TSE advierte de que en el padrón electoral figuran 16.000 carnés duplicados y personas fallecidas

A escasos 33 días para la celebración de las elecciones generales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) abrió la posibilidad de que en el padrón consolidado de votantes aparezcan casos de personas fallecidas que figuran como habilitadas. Además, revelaron que detectaron 16.000 casos de números de cédulas de identidad repetidas, aunque aseguran que al contar con un registro biométrico, esto último no representa un riesgo para la votación.

El tema de los difuntos fue puesto sobre la mesa por la propia presidenta del Órgano Electoral, María Eugenia Choque, situación que despertó susceptibilidades en la oposición. Desde el último padrón nacional, utilizado para la elección de autoridades judiciales en diciembre de 2017, fueron depurados 95.308 personas fallecidas, informó Choque.

La vocal alertó que es posible que algunas personas fallecidas aparezcan habilitadas en el padrón para votar el 20 de octubre. En anteriores procesos hubo personas que denunciaron que alguien había suplantado a un familiar muerto.

“Posiblemente aparecerá uno y otro”, dijo Choque e inmediatamente complementó que “eso tiene que ver con el área rural, porque no siempre los ciudadanos y ciudadanas del campo pueden registrar las defunciones”.

Choque explicó que para depurar a una persona fallecida del padrón electoral es necesario que los familiares presenten el acta de defunción ante el Sereci, que además se cruzan los datos con los documentos emitidos en el Registro Civil, en el Segip, en la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) y en el Senasir.

Alertó que hasta la fecha de realización de las elecciones (20 de octubre), también se producirán decesos de personas que no podrán actualizarse en el padrón electoral, ya que el mismo se consolidó 39 días antes de las elecciones de octubre.

El director nacional del Servicio de Registro Cívico (Sereci), José Antonio Pardo, deslindó al TSE de responsabilidad.

En principio, remarcó que tener una partida de defunción coincidente en el registro civil es fundamental para la depuración. Especificó que cuando aparecen en redes casos de personas que denuncian que un familiar falleció pero sigue habilitado, “vemos dos posibilidades: o la partida de defunción no existe en el Registro Civil, o sí está, pero con datos incompletos. Esto imposibilita que se haga una depuración efectiva en el padrón”.

El control de la votación, especificó, estará a cargo de los jurados electorales.

“Ellos tendrán en las mesas la lista de habilitados y los certificados de sufragio donde figura la fotografía del votante, esto reducirá la posibilidad de que alguien vote suplantando a un difunto”, explicó.

Pardo también subrayó que no es posible hacerlo para esta elección. Por otra parte, la auditoría que aplicó la Organización de Estados Americanos al padrón biométrico, que se realizó en 2017, reveló que hay 48.759 números de cédulas de identidad repetidas de ciudadanos habilitados para votar. La vocal Lidia Iriarte señaló, la semana pasada, que “es evidente que había casi 50.000 cédulas duplicadas, pero a la fecha hubo una rebaja sustancial. Se puede indicar que se llegó a 16.000”, dijo.

Pardo explicó que no es un problema del padrón, sino que se genera en Identificaciones de la Policía Nacional que emitió cédulas a personas distintas, pero con el mismo número, eso fue lo que identificó la OEA.

“El Segip resolvió este tema asignando un número complemento a una de las dos cédulas para diferenciarlas. Las personas detectadas por la OEA en los registros del 2009 al 2017 se reempadronaron, hicieron una actualización, y de 48.759 la cantidad se redujo a las 16.000 personas”, dijo el director del Sereci.

Apuntó que compartir el nú- mero de identidad no afecta al padrón. Para Pardo, no es un conflicto porque el registro de votantes del TSE utiliza la biometría para determinar la “unicidad” de los registros. Es decir, un número de carné de identidad no determina una asociación de registro.

Sí lo hace la información biométrica de las personas que se registran a partir de sus huellas digitales. “Ojo, mis huellas no son iguales que las de mi homónimo. Por eso debe quedar claro que el compartir la misma cédula con otra persona, los 16.000 casos que quedan, no afectan al padrón”.

Críticas

La oposición expresó su preocupación por lo que sucede y emitió duras críticas al TSE.

El postulante a la Vicepresidencia por Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, sentenció que estos dos temas comprueban que “el Órgano Electoral, claramente, abre el paraguas antes de la lluvia. Si es que se descubre que hubo casos de difuntos no depurados o personas que tienen doble número de carné de identidad, ellos dirán: ‘Nosotros lo alertamos, sabíamos que iba a ser así, cuando tuvieron tanto tiempo para depurar’. Así solo siembran más dudas”.

De esta forma, según Pedraza, definitivamente, el TSE prepara el terreno para un fraude. “Lo dijo Carlos Mesa hace más de una semana, todas sus actitudes y pasos administrativos, sistemáticamente favorecen a la candidatura oficialista.

Lo que hacen se acerca a lo grosero”, protestó. La candidata a la Vicepresidencia por la alianza Bolivia Dice No, Shirley Franco, comentó que son datos “muy reveladores” que confirman que los vocales del TSE “no reflejan las capacidades técnicas ni operativas para llevar adelante unas elecciones limpias ni transparentes; por el contrario, ahondan más la desconfianza que tenemos los bolivianos en el Órgano Electoral y en el padrón”.

Lamentó la evidente pasividad de las autoridades del TSE para generar las condiciones de unas elecciones limpias y que “ahondan en elementos que generan la sensación de fraude”.

Advirtió de que los vocales del TSE no se pueden “desentender de sus funciones” y dijo que son ellos los que debían subsanar todos estos errores desde que fueron elegidos en la Asamblea por el MAS, en 2016.

“No lo hicieron, no solamente porque no les dio la gana, sino porque hay una inclinación favorable al oficialismo”. Franco observa un manejo unilateral y arbitrario del padrón.

“Hicimos innumerables pedidos para acceder al conocimiento de su contenido y solicitar una auditoría. Siempre lo negaron, y eso vuelve a abrir nuestras sospechas de que amparan un fraude”. Sin embargo, recordó que esta actitud puede tener consecuencias.

“Todo esto abre un camino, que sepan los vocales que la ley sanciona a quienes no cumplen con sus deberes. En este caso, una inacción respecto al saneamiento del padrón”.

El presidente de Diputados, Víctor Borda(- MAS), se preguntó: “¿Fraude?, es solo un pataleo desesperado de los opositores porque saben que no les irá bien en las elecciones, porque está la confianza del pueblo al presidente”.

Luego, respaldó al TSE, y dijo que con el caso de los difuntos como en el de los números duplicados, “hay medidas técnicas, como el registro biométrico, las huellas dactilares y la foto que subsana cualquier problema”.

EL DEBER / Marcelo Tedesqui V.