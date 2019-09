TSE publica lista de sustitutos sin vices de PDC ni de PAN-Bol

En el PDC la renuncia de Barriga no fue aceptada por lo que Acne, su reemplazante, no está habilitada. Sí fue aprobada la postulación de Franco por Bolivia Dice No (BDN).

Montaje: Archivo Cumpliendo el calendario electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó ayer a los candidatos sustitutos habilitados para los comicios de octubre. En la lista no figuran los vicepresidenciables del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y PAN-Bol, cuyos primeros aspirantes renunciaron. En el caso del PDC, se presentó la renuncia de todo el binomio electo en las primarias. Primero el alejamiento de Jaime Paz y después de Paola Barriga. El PDC presentó a Chi Hyun Chung e Irma Acne como la nueva dupla, pero sólo Chi figura en la lista de habilitados. Jaime Paz Zamora renunció como candidato presidencial al PDC el 13 de junio. En su anunció señaló que la razón de su alejamiento del PDC se debía a "obstáculos que le impidieron organizar su equipo de trabajo". Dos meses después, ese partido presentó a su reemplazo, Chi Hyun Chung, un médico de origen coreano y nacionalidad boliviana. No obstante, el PDC registró otro alejamiento importante. Paola Barriga presentó su renuncia como candidata a la Vicepresidencia al estar en desacuerdo con la postulación de Chi. En su dimisión, ella denunció a Chi por acoso político y supuestos cobros. Además, manifestó su desacuerdo por las expresiones del presidenciable contra los LGTBI y la Pachamama. El 5 de septiembre, el PDC inscribió a Irma Acne como reemplazante de Barriga, pero, cinco días después, el TSE rechazó la renuncia de Barriga Acne no figura como habilitada. Otro de los partidos que está en la incertidumbre por su vicepresidenciable es PAN-Bol. Ese frente desconoció al candidato Leopoldo Chui y denunció un complot después de que éste apareciera como habilitado pese a que no presentó su documentación. PAN-Bol inscribió al reemplazo de Chui ante el TSE, pero mantiene en reserva la identidad del candidato. En las listas no figura el sustituto habilitado a la candidatura vicepresidencial. En reiteradas ocasiones Chui afirmó que no renunciará a su candidatura porque fue electo en las primarias. Los nuevos binomios El 12 de julio, Edwin Rodríguez renunció como candidato a la Vicepresidencia por Bolivia Dice No. Anunció su dimisión a pedido del Comcipo y desató una polémica tras acusar al líder de la fórmula, Oscar Ortiz, de atacar a Comunidad Ciudadana (CC) como estrategia en beneficio del oficialismo. El 14 de agosto, se anunció que la diputada Shirley Franco sería la nueva vicepresidenciable. "Se ha apostado por una mujer joven, una diputada luchadora, una defensora de la democracia", remarcó Ortiz, en esa ocasión . El TSE la habilitó como candidata reemplazante y ahora la fórmula de Bolivia Dice No, Ortiz-Franco, es oficial. Otro de los partidos que se vio afectado por la dimisión de su vicepresidenciable fue FPV. El 18 de julio, Faustino Challapa decidió alejarse de la contienda. Los documentos del postulante no fueron presentados ante el TSE. El 12 de agosto, el partido presentó a Alfonzo Román como candidato sustituto de Challapa. "Es cruceño, periodista, abogado y filósofo, también fue cónsul en La Habana, Cuba y diplomático en Chile", señaló entonces el candidato a la Presidencia de FPV, Israel Rodríguez. Tras la publicación de la lista de candidaturas habilitadas, la fórmula de FPV Rodríguez-Román también quedó oficializada. El TSE habilitó a 293 reemplazantes El pasado 5 de septiembre, los delegados de los partidos políticos presentaron documentos de más de 400 reemplazos de candidaturas. Ayer el TSE publicó los listados con los nombres de 293 sustitutos habilitados. Del total de los nuevos reemplazos 128 son titulares y 165 suplentes. El partido con el mayor número de sustitutos habilitados es el PDC, con 60 nombres. El MAS tiene 10 reemplazos de candidaturas. Entre los nombres que más destacan se encuentra la candidata a senadora por Santa Cruz, María Renee Liévana y Mabel Monje en la primera senaduría por La Paz. Comunidad Ciudadana presentó 30 sustitutos de candidatos. Entre los reemplazantes figura Lily Zurita, exjefa de prensa de la Alcaldía paceña. El TSE también habilitó a 22 sustitutos de Bolivia Dice No, 25 del MNR, 58 de USC, 45 de FPV, 15 de Pan Bol y 30 del MTS. El próximo 20 de octubre la población votará entre 2.688 candidatos, para elegir a 130 diputados y 36 senadores. Página Siete / Erika Segales / La Paz