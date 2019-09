Twitter ya no permite publicar usando SMS

La capacidad de tuitear por mensaje de texto fue importante para Twitter en los primeros días del servicio, y hoy en día no es muy usada en general, pero la función existía, y por lo visto eso fue lo que generó el problema. Cuando se roba el número de teléfono de alguien, algo cada vez más típico entre los piratas informáticos, y no muy difícil, ya que los operadores de telefonía no se preocupan en protegerlas de forma adecuada, se puede usar el SMS de forma inmediata, y enviar tweets usando esa función heredada del pasado. En el caso del CEO de Twitter eso fue exactamente lo que pasó: hackers tuvieron acceso a su número y pudieron usar mensajes de texto para publicar bajo su nombre de usuario, incluso sin haber iniciado sesión en su cuenta.

En algunas ocasiones ha sido necesario publicar en Twitter usando SMS, algo especialmente útil cuando no tenemos cobertura de Internet y necesitamos realizar alguna publicación, pero eso ya no es posible a partir de ahora.

We’re temporarily turning off the ability to Tweet via SMS, or text message, to protect people’s accounts.

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 4, 2019

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook