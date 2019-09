UN espera “reciprocidad” de CC para subnacionales

“Esperamos que haya reciprocidad de parte de Comunidad Ciudadana, tenemos candidatos importantes y fuertes. Esperemos también, sin pedir nada a cambio, sean recíprocos en el futuro, pero hablar ahora sería especular porque todavía no se ha convocado a elecciones municipales”, declaró Samuel Doria Medina.

Juan José Cusicanqui

Tras dar su apoyo a Comunidad Ciudadana (CC) para las elecciones generales, el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, señaló ayer que espera la “reciprocidad” de la alianza de Carlos Mesa para designar candidatos para las subnacionales.

La respuesta no se dejó esperar, ya que José Antonio Quiroga, vocero de CC, aclaró que la alianza que representa y UN no conversaron nada sobre las elecciones subnacionales. “Tanto Unidad Nacional como Comunidad Ciudadana han sido totalmente explícitos en el apoyo y en la respuesta de agradecimiento a UN y eso es lo que vale y lo oficial, no cabe ninguna otra consideración”.

El lunes, Doria Medina encabezó la reunión de delegados distritales de su partido para tomar una determinación sobre a qué candidato de oposición darán su apoyo para los comicios del 20 de octubre, ya que no participan. Al final, el jefe de UN anunció el respaldo al presidenciable Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana.

“Esperamos que haya reciprocidad de parte de Comunidad Ciudadana, tenemos candidatos importantes y fuertes. Esperemos también, sin pedir nada a cambio, sean recíprocos en el futuro, pero hablar ahora sería especular porque todavía no se ha convocado a elecciones municipales”, declaró Doria Medina a radio Erbol. No obstante, aclaró que su frente no está en el afán de buscar pegas o ser parte de un cuoteo con CC.

El empresario remarcó que la decisión de su partido no significa que haya un pacto con CC, sino que se trata del respaldo a la única alianza que puede hacer frente al presidente Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Alianza. “Claramente lo hemos señalado, no es una alianza, no nos estamos aliando con Comunidad Ciudadana, sino que hemos tomado una decisión por unanimidad, en UN, de apoyar a Mesa, que es el candidato presidencial que está mejor posicionado, y también creemos que es una señal para los indecisos”, dijo Doria Medina.

Quiroga, quien precisó que no había escuchado la declaración de Doria Medina, aclaró también que no hay ninguna alianza entre UN y CC, pues solo se trata del respaldo de ese partido a Mesa.

Doria Medina señaló que en unos días se definirá cuál será el apoyo que brindará UN a CC en la campaña electoral, debido a que hay distintas posiciones en sus representaciones departamentales, en función de los candidatos regionales que tiene CC.

Igualmente respondió a cuestionamientos que recibió sobre el respaldo que anunció a Mesa, un postulante que criticó anteriormente. “No importa si el candidato presidencial es simpático o tiene la mejor propuesta, (Mesa) es el ciudadano que puede ponerle freno a Evo Morales. Tengo muchas diferencias con Mesa”.

Agregó que considera que esta elección general no tiene un carácter “ordinario” porque se constituye en la última posibilidad de ganar en las urnas a Morales.

Críticas

La posición de Doria Medina también fue criticada por su exaliado, el senador Arturo Murillo, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Querido @SDoriaMedina siempre compartimos los motivos porque @carlosdmesag no podía ser candidato a presidente, pues gracias a él vivimos 14 años de atropello con @evoespueblo. Yo me mantengo firme: mi voto es por @OscarOrtizA, tu socio y quien fue opositor 14 años #SinCalculos” (sic).

La Razón