Unicef cumple diversas acciones por los derechos de la niñez en la Chiquitania

Incendios forestales en la Chiquitanía de Bolivia.

Porque los derechos de la Madre Tierra son los derechos de la niñez una alianza con 32 radios locales en 17 municipios de la zona afectada por los incendios permite difundir mensajes de Unicef sobre el cuidado y protección a los niños que viven esa emergencia. Se estima una audiencia aproximada de 315.000 personas.-

Mensaje que forma parte de la campaña de Unicef

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ejecuta varias acciones y estrategias mediáticas y en redes sociales para la protección de la niñez y adolescencia en los municipios afectados por el incendio del bosque de la Chiquitania. Esto ocurre en el marco del cumplimiento de normativas internacionales y nacionales vigentes que establecen que los derechos de la Madre Tierra son los derechos de la niñez.

La relación entre la calidad de vida que requiere el desarrollo de la niñez (como sujetos de derecho) y la necesidad de proteger el medio ambiente está establecida en diferentes compromisos internacionales a los cuales el Estado boliviano se ha adscrito, así como a normas nacionales vigentes.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de 20 de noviembre de 1989 (Art. 6) establece que los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Añade en su Artículo 24 (inc. c) que debe existir un suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, “teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente”. Y en el Artículo 29 (inc. e), los Estados se comprometen a que la educación debe inculcar al niño “el respeto del medio ambiente natural”.

Luego, en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra aprobada en la XXVII asamblea ordinaria del Parlamento Latinoamericano (2 de diciembre de 2011) señala que para garantizar los derechos humanos (y por tanto de la niñez) se necesita reconocer y defender los derechos de la Madre Tierra.

En el marco legal boliviano la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) en su Artículo 33 indica que “las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones (…) desarrollarse de manera normal y permanente”.

Finalmente, el Código Niño, Niña, Adolescente (CNNA) en su artículo 34 dice que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a acceder al agua potable, saneamiento e higiene con calidad, para el pleno disfrute de la vida y el cuidado de su salud. Así el Estado ofrece implícitamente la protección del medio ambiente al garantizar “el acceso, disponibilidad y asequibilidad al agua potable y saneamiento con calidad, suficiencia y salubridad, aceptable para uso personal y doméstico en todo momento”.

Las acciones de Unicef

Se produjeron cinco cuñas radiales con mensajes sobre el cuidado y protección a los niños en situaciones de incendios, se difunden a través de 32 radios locales en 17 municipios de la zona afectada, además de una radio con alcance departamental y una red con cobertura nacional. Tomando en cuenta sólo el alcance del radio emisoras locales se tiene una audiencia aproximada de 315.000 personas.

Están en proceso de producción dos cuñas radiales más sobre educación y cuidados al retorno a clases. También se elaboran tres spots televisivos sobre esos temas los que serán difundidos por canales de televisión locales en acuerdo con la Gobernación de Santa Cruz.

Municipios donde se difunden los mensajes

1 Puerto Suárez 2 Puerto Quijarro 3 El Carmen Rivero Tórrez 4 Cuatro Cañadas 5 Concepción 6 San Antonio de Lomerío 7 San Javier 8 San Ramón 9 San Julián 10 San Ignacio 11 San Miguel 12 San José 13 Roboré 14 Pailón 15 San Matías 16 Camiri 17 Charagua

Paralelamente se publican mensajes multimedia a través de las redes sociales facebook, instagram y twitter, y se envió otro preventivo a adolescentes y jóvenes de la región, a través de U-Report (herramienta de mensajería social y sistema de recopilación de datos desarrollado por UNICEF para mejorar la participación ciudadana, informar a los líderes y fomentar un cambio positivo). Por la misma vía se hizo un llamado a contribuir con donaciones en los centros oficiales de acopio.

Una organización asociada a UNICEF, el Consejo Juvenil por la Madre Tierra, también activó sus redes sociales y está produciendo un video testimonial realizado por jóvenes de la zona afectada. Desde el principio del siniestro, los jovenes se movilizaron en capitales de departamento de todo el país, primero con el acopio de donaciones y posteriormente la organización y convocatoria a marchas masivas en cada región.

Pero además varios integrantes de ese Consejo Juvenil fueron capacitados por bomberos y entidades de salvataje, así delegaciones de jóvenes de Potosí y La Paz se dirigieron a la zona afectada para el apoyo logístico a las brigadas y en el apagado de los incendios.

eju.tv (con datos de Unicef)