Urquizu vuelve a tomar vacación; lo sustituye Uriona

El gobernador Esteban Urquizu volvió a solicitar vacación a partir de hoy hasta el 13 de octubre. La Asamblea Legislativa Departamental eligió a la asambleísta Estela Uriona como su reemplazante. Desde la oposición cuestionaron las constantes ausencias de Urquizu.

Es la sexta vez que Urquizu solicita licencia, la anterior fue entre el 5 y 9 de junio de este año para asistir al Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales y Democracia Participativa, que se realizó en Caracas (Venezuela). Las otras fueron por motivos de salud.

“Lamentablemente el señor Esteban Urquizu no trabaja, anda de vacación en vacación y en campaña electoral toda su gestión, por eso en los municipios no hay obras, no hay capacidad de gestión para conseguir inversión para el desarrollo del departamento”, protestó el asambleísta opositor Eusebio Cordero.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa aprobó ayer en grande la Ley Nº 430 que ratifica el convenio para la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez, con la presencia de 18 asambleístas, de los cuales 14 votaron a favor, dos en contra y uno en blanco.

Ayer el diputado Elmar Callejas indicó que una vez ratificado el convenio se procederá a la licitación de la obra.

Fuente: Gigavisión, Correo del Sur