Verónica Rocha: Los indecisos se convierten en un caldo de cultivo para los estrategas políticos

La comunicadora Verónica Rocha comentó la encuesta preferencia electoral de Voto Informado, realizado desde 13 al 20 de septiembre, y consideró que el pocentaje de indecisos es un “caldo de cultivo” para los estrategas políticos en lo que resta del tiempo de campaña.

La encuesta fue difundida en las redes sociales y web de Página 7 y los resultados muestran que Evo Morales del Movimiento Al Socialismo (MAS) mantiene una ventaja de siete puntos respecto a Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC). Ambos candidatos pierden un punto respecto al pasado estudio publicado el 1 de septiembre. Rocha destaca que estos resultados situados en el tiempo recogen las percepciones de la gente tras los incendios en la Chiquitania y que quita puntos a los tres partidos que encabezaban las listas (MAS, CC y BDN)

Por otra parte la especialista resalta que los resultados se limitan a la fecha cuando comenzó la campaña electoral, 20 de septiembre. Cuando acaba la fecha de toma de la muestra es cuando recién se inicia el periodo electoral.

Así también, Voto informado evidencia que la cantidad de gente indecisa subió del 12 al 15%. Además de un 11 % votará por ninguno, blanco o nulo. “La votación de la gente indecisa que ha sido recogido en la respuesta no sabe, no responde, suma el 15% y se convierte en un caldo de cultivo para los estrategas políticos. A menos de un mes personas que no toman una decisión”, resalta Rocha.

La red Voto Informado está conformada por Los Tiempos, Página Siete y Asuntos Centrales, quienes presentaron esta mañana la tercera encuesta nacional de intención de voto, elaborada por la empresa Mercados y Muestras, de cara a las elecciones presidenciales del 20 de octubre.

