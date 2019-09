@vhcardenasc @diarioeldeber @Diario_ElDia @LosTiemposBol @correodelsurcom @ANF Lo sé como tantos bolivianos y extranjeros que vivieron ese infierno al pisar Bolivia con este gobierno

Lo vivo en carne propia cada día

No hay como denunciar una violacion

Las pruebas no son pruebas

Un video no es prueba suficiente

Y las víctimas somos agredidas de por vida





Fuente: Víctor Hugo Cárdenas por SSilvaMendez



Relacionado